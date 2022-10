So sehen sie Bayern München bei Borussia Dortmund live im TV oder im Stream

Es ist angerichtet für den deutschen Fußball-Klassiker. So sehen Sie das Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München im TV und im Stream.

06.10.2022 | Stand: 08:53 Uhr

In den vergangenen Jahren wurde das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem ewigen Rivalen BV Borussia Dortmund immer wieder als der "deutsche Clasico" bezeichnet. In Anlehnung an den legendären "El Clásico" in Spanien. Dem Kräftemessen zwischen den Fußballern von Real Madrid und dem FC Barcelona. Samstag ist der deutsche Klassiker wieder an der Reihe. Im Dortmunder Signal-Iduna-Park findet das Spitzenspiel des 9. Spieltages statt.

In der Champions League unter der Woche haben sich beide Teams für das Duell warm geschossen. Bayern fertigte Pilsen mit 5:0 ab, Dortmund gewann überraschend deutlich mit 4:1 in Sevilla. Für die Bayern war es der zweite klare Sieg in Folge. In der Bundesliga gab es in der Vorwoche ein 4:0 gegen Bayer Leverkusen. "Leverkusen und Pilsen waren dankbare Aufbaugegner. Erst beim Hit in Dortmund wird sich zeigen, inwieweit die Bayern ihre Krise überwunden haben", schrieb Thomas Helmer Ex-Profi in einer Kolumne für den Kicker. Der ehemalige Sport1-Doppelpass-Moderator spielte zu seiner aktiven Zeit sowohl für die Bayern, als auch für den BVB.

Bayern in Dortmund - wann ist Anstoß?

Die Partie der Bayern bei Borussia Dortmund in Westfalen ist das Top-Spiel des 9. Spieltags. Anstoßzeit ist deshalb nicht um 15.30 Uhr, sondern erst um 18.30 Uhr. Pay-TV-Sender Sky überträgt live auch in UHD ab 17.30 Uhr. Moderation: Sebastian Hellmann. Experten: Lothar Matthäus und Tabea Kemme. Kommentar ist Wolff Fuss.

So sehen sie BVB gegen Bayern im TV und im Stream