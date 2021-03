So sehen Sie das Formel 1-Qualifying heute live im TV und als Stream

Formel 1 live im TV und als Stream: Mick Schumacher feiert Premiere in der Motor-Königsklasse. So sind Training, Qualifiying und Rennen zu sehen.

27.03.2021 | Stand: 11:20 Uhr

Die Formel 1 startet wieder. Mick Schumacher hat seine F1-Premiere beim Großen Preis von Bahrain. So sind freies Training, Qualifying und Rennen im TV und als Livestream im Internet zu sehen.

Großer Preis von Bahrain 2021 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 26.3.21

1. Freies Training: 12:30 Uhr

2. Freies Training: 16 Uhr

Samstag, 27.3.21

3. Freies Training: 13 Uhr

Qualifying: 16 Uhr

Sonntag, 28.3.21

Formel 1 Bahrain-Rennen: 17 Uhr

Kann ich die Formel 1 2021 live im Free-TV oder als Stream sehen?

Fast 30 Jahre lang war die Formel 1 live im Free-TV bei RTL zu sehen. Das ist in der Saison 2021 nicht mehr so. Alle Rennen der Formel 1-Saison 2021 werden beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Das betrifft alle 23 Rennwochenenden vom freien Training bis zu den Rennen am Sonntag.

Lediglich vier Formel 1-Rennen werden im Free-TV zu sehen sein:

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

09.05.2021: Spanien / Barcelona

12.09.2021: Italien / Monza

7.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

Gibt es kostenlose Alternativen zu Sky, wenn ich die Formel 1 live im TV oder als Stream sehen will?

Die österreichischen Sender ORF und Servus TV haben sich für drei Jahre die Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert und teilen sich die Rennen auf. Der Große Preis von Österreich wird von beiden Sendern übertragen.

Was macht das F1-Rennen am Sonntag so besonders?

Ein Grund ist natürlich das Debüt von Michael Schumachers Sohn Mick. Ein Name, der weltweit zieht und Motorsport-Fans lockt. Zudem kehrt Aston Martin nach 61 Jahren zurück- mit Sebastian Vettel am Steuer. Und im Team Alpine gibt Fernando Alonso, der Champion von 2005 und 2006, nach zwei Jahren Formel-1-Pause wieder Gas.

Wer sind die Favoriten bei der F1 in Bahrain?

Die erste Trainingsbestzeit der neuen Saison sicherte sich Max Verstappen. Der Niederländer bestätigte damit vorerst auch die starken Leistungen mit dem Red Bull bei den Testfahrten an gleicher Stelle vor zwei Wochen und weckte Hoffnungen auf einen spannenden WM-Kampf. Auf Rang zwei im Training schaffte es Valtteri Bottas im Mercedes, Titelverteidiger und Siebenfach-Champion Lewis Hamilton wurde im zweiten erneut schwarz lackierten Silberpfeil Vierter. Zwischen die beiden drängte sich noch Lando Norris von McLaren.

Welche Rollen können Sebastian Vettel und Mick Schumacher spielen?

Der eine startet neu durch, der andere ist ganz neu dabei. Geduld wird bei Vettel und bei Schumacher gefragt sein. Vor allem aber bei Schumacher, dessen Auto des amerikanischen Haas-Teams nicht nur optisch wenig innovativ wirkt. Der Rennstall, der es sogar wagt, mit zwei Neulingen anzutreten, wird Geld und Arbeitskraft vor allem schon in den Wagen für 2022 investieren, wenn eine größere Regelreform das Feld neu durcheinandermischen könnte.

Mick Schumacher schlug im Auftakttraining zu seinem Renndebüt in der Formel 1 zumindest seinen Teamkollegen Der 22 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher kam am Freitag nicht über den vorletzten Platz hinaus. Fast eine halbe Sekunde war er dabei aber schneller als sein russischer Stallrivale Nikita Masepin.

Sebastian Vettel kam im Aston Martin nicht über den zwölften Platz beim Auftakt zum Großen Preis von Bahrain hinaus.

Mick Schumacher aus Deutschland startet bei der Formel 1 im Haas F1 Team. Bild: Dan Istitene, dpa

Wie ist der Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2021?

28.03.2021: Bahrain / Sakhir

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

02.05.2021: Portugal / Portimao

09.05.2021: Spanien / Barcelona

23.05.2021: Monaco / Monte Carlo

06.06.2021: Aserbaidschan / Baku

13.06.2021: Kanada / Montreal

27.06.2021: Frankreich / Le Castellet

04.07.2021: Österreich / Spielberg

18.07.2021: Großbritannien / Silverstone

01.08.2021: Ungarn / Budapest

29.08.2021: Belgien / Spa-Franchorchamps

05.09.2021: Niederlande / Zandvoort

12.09.2021: Italien / Monza

26.09.2021: Russland / Sotschi

03.10.2021: Singapur / Singapur

10.10.2021: Japan / Suzuka

24.10.2021: USA / Austin

31.10.2021: Mexiko / Mexiko City

07.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

21.11.2021: Australien / Melbourne

28.11.2021: Saudi-Arabien / Jeddah

05.12.2021: VAE / Abu Dhabi