So sehen Sie das Formel 1-Qualifying in Belgien heute live im TV und als Stream

Die Formel 1 2021 ist an diesem Wochenende in Spa-Francorchamps/Belgien zu Gast. Qualifying und Rennen sind live im TV und als Stream zu sehen. Termine und Sender.

27.08.2021 | Stand: 15:41 Uhr

Formel 1 2021 heute in Belgien: Beim Grand Prix in Spa-Francorchamps startet die F1-Elite an diesem Wochenende in die zweite Hälfte der Saison. Im Mittelpunkt stehen natürlich erneut Weltmeister Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen. Im ersten freien Training setzte allerdings Vizeweltmeister Valtteri Bottas die Bestzeit. Aber auch für Mick Schumacher wird es spannend.

So sind Freies Training, Qualifying heute und F1-Rennen am Wochenende live im TV und als Stream zu sehen.

Großer Preis von Belgien 2021 live im Free-TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit, Termine und Sender?

Freitag, 27. August 2021

1. Freies Training: 11:30 Uhr (Sky Sport)

2. Freies Training: 15:00 Uhr (Sky Sport)

Samstag, 28. August 2021

3. Freies Training: 12:00 Uhr (Sky Sport)

Qualifying: 15:00 Uhr (Sky Sport)

Sonntag, 29. August 2021

Rennen: Großer Preis von Belgien: 15 Uhr (Sky Sport)

Kann ich die Formel 1 2021 live im Free-TV oder als kostenlosen Stream sehen?

Diesmal nicht. Die Formel 1 war fast 30 Jahre lang live im Free-TV bei RTL zu sehen. Das ist in der Saison 2021 nicht mehr so. Alle Rennen der Formel 1-Saison 2021 werden beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Das betrifft alle 23 Rennwochenenden vom freien Training bis zu den Rennen am Sonntag. Lediglich vier Formel 1-Rennen wurden oder werden im Free-TV gezeigt, das Nächste aus Italien:

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

09.05.2021: Spanien / Barcelona

12.09.2021: Italien / Monza

7.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

Das heißt, dass die Formel 1 in Belgien nicht im Free-TV zu sehen sein wird.

Gibt es kostenlose Alternativen zu Sky, wenn ich die Formel 1 live im TV oder als Stream sehen will?

Die österreichischen Sender ORF und Servus TV haben sich für drei Jahre die Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert und teilen sich die Rennen auf.

Was macht das F1-Rennen am Sonntag in Belgien so besonders?

Die Strecke: Der längste Kurs im Rennkalender ist etwas mehr als sieben Kilometer lang, genau sind es 7,004. Es werden 44 Runden gefahren. Die Fahrer lieben die Strecke, denn sie verlangt nicht nur höchstes fahrerisches Können, sondern auch jede Menge Mut. Zum Beispiel in der legendären Eau Rouge. Eine Senke, dann 18 Prozent Steigung und die Gewissheit, nicht zu wissen, was nach der Kuppe wartet.

Die Lage: Die Strecke liegt mitten in den Ardennen. Bis 1970 wurde in der Formel 1 auf einer rund doppelt so langen Variante gefahren wie jetzt. 1979 wurde der verkürzte Kurs eröffnet, 1983 kehrte die Formel 1 zurück. An diesem Sonntag dürfen trotz Corona-Pandemie 75 000 Zuschauer dabei sein.

Die Statistik: Die meisten Siege gelangen Michael Schumacher. 1992, 1995, 1996, 1997, 2001 und 2002 gewann er auf der Strecke. Auf Rang zwei der meisten Spa-Triumphe liegt Ayrton Senna, von den aktuellen Fahrern gewannen in Belgien Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton jeweils viermal. Sebastian Vettel schaffte es dreimal ganz nach vorne.

Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen Sonntag in Spa-Francorchamps/Belgien?

Schwer zu sagen, denn beim Auf und Ab in Spa ist oft vieles möglich. Zumal die Prognosen auf regnerische Bedingungen hindeuten, das bringt zusätzliche Ungewissheit. Hamilton kann zumindest auf seine Erfahrung setzen. Aber auch Verstappen ist optimistisch: "Es ist mein Lieblingskurs und es ist richtig cool, so viele Kurven mit hoher Geschwindigkeit zu fahren."

Welche Rollen können Sebastian Vettel und Mick Schumacher spielen?

"Ich habe großartige Erinnerungen an Spa, ich habe 2011, 2013 und 2018 gewonnen, deswegen kann ich es gar nicht erwarten, wieder auf die Strecke zu gehen", sagte Sebastian Vettel - und setzt damit ein Zeichen gegen den Frust. Nach seinem zweiten Platz vor der Sommerpause war er nachträglich disqualifiziert worden, weil sich in Budapest nach der Zieldurchfahrt eine zu geringe Treibstoffmenge in seinem Auto befand.

Tiefgreifende Verbesserungen an seinem Haas-Rennwagen wird es auch in Belgien nicht geben, dafür feiert Mick Schumacher eine Premiere. Erstmals geht der 22-Jährige in einem Formel-1-Auto auf die Strecke, die sein Vater so liebte. Rekordweltmeister Michael Schumacher gewann in den Ardennen so oft wie kein anderer.

Wie ist der Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2021?

28.03.2021: Bahrain / Sakhir

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

02.05.2021: Portugal / Portimao

09.05.2021: Spanien / Barcelona

23.05.2021: Monaco / Monte Carlo

06.06.2021: Aserbaidschan / Baku

13.06.2021: Kanada / Montreal

27.06.2021: Frankreich / Le Castellet

04.07.2021: Österreich / Spielberg

18.07.2021: Großbritannien / Silverstone

01.08.2021: Ungarn / Budapest

29.08.2021: Belgien / Spa-Franchorchamps

05.09.2021: Niederlande / Zandvoort

12.09.2021: Italien / Monza

26.09.2021: Russland / Sotschi

03.10.2021: Singapur / Singapur

10.10.2021: Japan / Suzuka

24.10.2021: USA / Austin

31.10.2021: Mexiko / Mexiko City

07.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

21.11.2021: Australien / Melbourne

28.11.2021: Saudi-Arabien / Jeddah

05.12.2021: VAE / Abu Dhabi