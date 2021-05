So sehen Sie das Formel 1-Rennen Spanien kostenlos im TV und als Stream

Die Formel 1 2021 fährt am Sonntag in Barcelona/Spanien. Das Rennen ist ausnahmsweise wieder live im Free-TV zu sehen. Hier Termine und Sender.

05.05.2021 | Stand: 16:23 Uhr

Die Formel 1 2021 geht in Barcelona/Spanien in die nächste Runde. Beim Großen Preis auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya deutet sich ein weiteres Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton an.

Besonders gute News für die Zuschauer: Das F1-Rennen ist live im Free-TV zu sehen. Wann und wo ist die Formel 1 in Spanien zu sehen? Hier Termine und Sender in der Übersicht.

Großer Preis von Spanien 2021 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 7.5.21

1. Freies Training: 11.30 - 12:30 Uhr

2. Freies Training: 15 - 16 Uhr

Samstag, 8.5.21

3. Freies Training: 12 Uhr

Qualifying: 15 Uhr

Sonntag, 9.5.21

Formel 1 Spanien-Rennen: 15 Uhr

Kann ich die Formel 1 2021 live im Free-TV oder als Stream sehen?

Fast 30 Jahre lang war die Formel 1 live im Free-TV bei RTL zu sehen. Das ist in der Saison 2021 nicht mehr so. Alle Rennen der Formel 1-Saison 2021 werden beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Das betrifft alle 23 Rennwochenenden vom freien Training bis zu den Rennen am Sonntag.

Lediglich vier Formel 1-Rennen werden im Free-TV zu sehen sein - darunter das Rennen in Spanien dieses Wochenende:

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

09.05.2021: Spanien / Barcelona

12.09.2021: Italien / Monza

7.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

Das bedeutet: Das Spanien-Rennen am Sonntag ist kostenlos bei RTL zu sehen. Der Countdown bei RTL beginnt um 14 Uhr.

Gibt es kostenlose Alternativen zu Sky, wenn ich die Formel 1 live im TV oder als Stream sehen will?

Die österreichischen Sender ORF und Servus TV haben sich für drei Jahre die Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert und teilen sich die Rennen auf. Der Große Preis von Österreich wird von beiden Sendern übertragen.

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Spanien 2021

Strecke : Auf kaum einem Kurs sind die meisten Formel-1-Piloten so häufig gefahren wie auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Es ist eigentlich DER Testkurs der Rennserie. In diesem Frühjahr wurde wegen der Corona-Pandemie

: Auf kaum einem Kurs sind die meisten Formel-1-Piloten so häufig gefahren wie auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Es ist eigentlich DER Testkurs der Rennserie. In diesem Frühjahr wurde wegen der Streckenprofil : Die Strecke hat den Ruf, Gradmesser für praktisch alle Kurse zu sein.

: Die Strecke hat den Ruf, Gradmesser für praktisch alle Kurse zu sein. Länge: 4,655 Kilometer.

Erstes Rennen: Seit 1991 wird in Katalonien gefahren.

Seit 1991 wird in Katalonien gefahren. Lage : Rund 30 Kilometer sind es von der Rennstrecke in Montmélo in die Metropole Barcelona. Lange hieß der Kurs nur Circuit de Catalunya. Die Nähe zur Großstadt am Mittelmeer wird nun aber auch im Namen für jeden deutlich.

: Rund 30 Kilometer sind es von der Rennstrecke in Montmélo in die Metropole Barcelona. Lange hieß der Kurs nur Circuit de Catalunya. Die Nähe zur Großstadt am Mittelmeer wird nun aber auch im Namen für jeden deutlich. Sieger: 2014: Hamilton, 2015: Nico Rosberg, 2016: Max Verstappen, 2017 bis 2020 Hamilton.

Wie lief es beim F1-Rennen in Spanien vergangenes Jahr?

Hamilton war zum vierten Mal nacheinander nicht zu schlagen und setzte sich von der Pole Position durch. Zweiter wurde Verstappen vor Bottas im zweiten Silberpfeil. Der Finne zeigte die schnellste Rennrunde. Der deutsche Sebastian Vettel war auf seiner Ferrari-Abschiedstour als Siebter chancenlos.

Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen Sonntag in Spanien?

Die beiden obersten Stufen auf dem Siegertreppchen sind derzeit fest an Lewis Hamilton und Max Verstappen vergeben. Der Titelverteidiger holte in Portugal seinen zweiten Saisonsieg, wurde einmal Zweiter. Bei Verstappen war es umgekehrt. "Es ist wirklich eng, ein wirklich toller Kampf zwischen Mercedes und Red Bull", stellte Hamilton fest. So dürfte es auch in Spanien in ein paar Tagen weitergehen. "Ich wünschte, es wäre noch enger. Die Saison ist lang, wir können uns keine Ausfälle oder dummen Fehler leisten", sagte Verstappen.

Acht Punkte trennen die beiden WM-Führenden, nach Jahren der Dominanz von Hamilton im Mercedes entwickelt sich ein faszinierendes Duell der Generationen zwischen dem 36 Jahre alten Dauer-Champion und seinem 23 Jahre alten Herausforderer.

Welche Rollen können Sebastian Vettel und Mick Schumacher spielen?

Sebastian Vettels Hoffnungen waren groß, dass es mit den Frust-Fahrten endlich vorbei ist. Doch nach drei Rennen für Aston Martin ist der Ex-Weltmeister in der Formel 1 nicht nur ziemlich genauso weit von der Spitze entfernt wie im Vorjahr bei Ferrari, noch nicht mal einen WM-Punkt konnte der Hesse nach seinem sehnsüchtig erwarteten Wechsel bislang sichern. "Es gibt sehr viele Dinge, die wir uns anschauen müssen", sagte der 33-Jährige vor dem Großen Preis von Spanien am Sonntag in Barcelona.

Gespannt werden die Formel 1 Fans auch auf Mick Schumacher schauen, ob er in Spanien seine positive Entwicklung fortsetzt.

Wie ist der Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2021?

28.03.2021: Bahrain / Sakhir

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

02.05.2021: Portugal / Portimao

09.05.2021: Spanien / Barcelona

23.05.2021: Monaco / Monte Carlo

06.06.2021: Aserbaidschan / Baku

13.06.2021: Kanada / Montreal

27.06.2021: Frankreich / Le Castellet

04.07.2021: Österreich / Spielberg

18.07.2021: Großbritannien / Silverstone

01.08.2021: Ungarn / Budapest

29.08.2021: Belgien / Spa-Franchorchamps

05.09.2021: Niederlande / Zandvoort

12.09.2021: Italien / Monza

26.09.2021: Russland / Sotschi

03.10.2021: Singapur / Singapur

10.10.2021: Japan / Suzuka

24.10.2021: USA / Austin

31.10.2021: Mexiko / Mexiko City

07.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

21.11.2021: Australien / Melbourne

28.11.2021: Saudi-Arabien / Jeddah

05.12.2021: VAE / Abu Dhabi