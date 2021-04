So sehen Sie die Formel 1 in Portugal live im TV und als Stream

Die Formel 1 2021 ist an diesem Wochenende in Portugal zu Gast. Training, Qualifying und Rennen sind live im TV und als Stream zu sehen. Termine und Sender.

30.04.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Formel 1 2021 heute in Portugal: Beim Grand Prix in Portimão sind die Augen vor allem wieder auf WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton gerichtet. Aber wie schlagen sich Mick Schumacher und Sebastian Vettel an der Algarve? So sind Training, Qualifying am Samstag und F1-Rennen am Sonntag live im TV und als Stream im Internet zu sehen.

Großer Preis von Portugal 2021 live im Free-TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Samstag, 1.5.21

3. Training: 13 Uhr, Sky

Qualifying: 16 Uhr, Sky

Sonntag, 2.5.21

Formel 1 Portugal-Rennen: 16 Uhr, Sky

Kann ich die Formel 1 2021 live im Free-TV oder als Stream sehen?

Fast 30 Jahre lang war die Formel 1 live im Free-TV bei RTL zu sehen. Das ist in der Saison 2021 nicht mehr so. Alle Rennen der Formel 1-Saison 2021 werden beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Das betrifft alle 23 Rennwochenenden vom freien Training bis zu den Rennen am Sonntag.

Lediglich vier Formel 1-Rennen werden im Free-TV zu sehen sein:

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

09.05.2021: Spanien / Barcelona

12.09.2021: Italien / Monza

7.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

Das heißt, dass die Formel 1 in Portugal nicht im Free-TV zu sehen sein wird.

Gibt es kostenlose Alternativen zu Sky, wenn ich die Formel 1 live im TV oder als Stream sehen will?

Die österreichischen Sender ORF und Servus TV haben sich für drei Jahre die Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert und teilen sich die Rennen auf. Der Große Preis von Österreich wird von beiden Sendern übertragen.

Was macht das F1-Rennen am Sonntag so besonders?

An der wilden Algarve-Küste, in Portimão, wartet eine Strecke mit Achterbahn-Charakter auf die Königsklasse.

Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen Sonntag an der Algarve?

Bloß keine verfrühten Hoffnungen, mahnte Max Verstappen nach dem vielversprechenden Saisonauftakt für Red Bull. "Träumen bringt dich nirgendwo hin", sagte der 23-Jährige. Immerzu über den Titel reden und damit den Druck auf sein Team erhöhen, das will der Niederländer vermeiden. Auch wenn er nur einen Punkt Rückstand auf WM-Spitzenreiter Hamilton hat und sein Auto vielleicht das derzeit stärkste im Feld ist, meint Verstappen und schiebt das WM-Gerede beiseite. "Ich bleibe lieber still. Ich muss keinen Hype veranstalten", sagte er.

Welche Rollen können Sebastian Vettel und Mick Schumacher spielen?

Nach Ruhe sehnt sich Sebastian Vettel. Er hoffe diesmal auf ein "eher langweiliges Wochenende", sagte der Neuzugang von Aston Martin. Zuletzt plagten den Hessen Pannen, Pech und Patzer. Noch aber sei er "gelassen", beteuerte Vettel. "Es wird besser, auch wenn man den Fortschritt nicht sieht. Ich fühle das. Hoffentlich können wir das beweisen", sagte der 33-Jährige.

Mick Schumacher genießt auch am Ende des Felds seine ersten Monate in der Formel 1. "Ein Formel-1-Auto ist schneller als alles andere. Man kann sich vorstellen, was für ein geiles Gefühl es ist, in so einem Auto zu sitzen", sagte der 22 Jahre alte Pilot des Haas-Teams am Donnerstag vor dem Grand Prix von Portugal. Auch als Lehrling im womöglich schwächsten Auto fühle er sich wohl in der Königsklasse. "Es ist nicht mehr fremd für mich, in ein Formel-1-Auto zu steigen. Das ist mein neues Zuhause, ich bin es gewohnt", sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher.

Wie ist der Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2021?

28.03.2021: Bahrain / Sakhir

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

02.05.2021: Portugal / Portimao

09.05.2021: Spanien / Barcelona

23.05.2021: Monaco / Monte Carlo

06.06.2021: Aserbaidschan / Baku

13.06.2021: Kanada / Montreal

27.06.2021: Frankreich / Le Castellet

04.07.2021: Österreich / Spielberg

18.07.2021: Großbritannien / Silverstone

01.08.2021: Ungarn / Budapest

29.08.2021: Belgien / Spa-Franchorchamps

05.09.2021: Niederlande / Zandvoort

12.09.2021: Italien / Monza

26.09.2021: Russland / Sotschi

03.10.2021: Singapur / Singapur

10.10.2021: Japan / Suzuka

24.10.2021: USA / Austin

31.10.2021: Mexiko / Mexiko City

07.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

21.11.2021: Australien / Melbourne

28.11.2021: Saudi-Arabien / Jeddah

05.12.2021: VAE / Abu Dhabi