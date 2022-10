FC Bayern spielt in der Champions League heute zu ungewohnter Uhrzeit

Am dritten Spieltag der Champions League erwartet der FC Bayern München heute Viktoria Pilsen. So sehen Sie das Spiel im TV zu ungewohnter Uhrzeit.

Die Bilanz aus den ersten zwei Spielen ist makellos. Die Fußballer des FC Bayern München mögen zwar in der Bundesliga-Saison noch nicht alle Erwartungen erfüllt haben - aber in der Champions League liegen die jungen Männer von Julian Nagelsmann voll auf Kurs. Die ersten beiden Begegnungen wurden jeweils 2:0 gewonnen. Dem 2:0 bei Inter Mailand folgte ein 2:0 gegen Robert Lewandowski und den FC Barcelona.

Zum Hinrunden-Ende der Gruppenphase hat es der FC Bayern München mit dem vermeintlich leichtesten Gegner zu tun: Viktoria Pilsen. Die Tschechen haben ihre beiden ersten Spiele klar verloren: 1:5 beim FC Barcelona, 0:2 auf eigenem Platz gegen Inter Mailand.

Wegen Corona: FC Bayern heute ohne Kimmich und Müller

Heute müssen die Münchner allerdings auf zwei Spieler aufgrund von Corona-Erkrankungen verzichten: Joshua Kimmich und der nun bereits zum dritten Mal infizierte Thomas Müller.

In den Blickpunkt rücken deshalb Leon Goretzka und Serge Gnabry. Gnabry hatte sich in den vergangenen Wochen noch nicht in Bestform präsentiert. Goretzka ist nach einer langwierigen Verletzung auch noch nicht im WM-Form.

FC Bayern gegen Viktoria Pilsen: Datum, Uhrzeit - wann ist Anstoß?

Das Spiel der Bayern gegen Pilsen beginnt am heutigen Dienstag, 4.Oktober, nicht wie für ein Champions-League-Spiel gewohnt um 21 Uhr. Heute müssen Neuer und Co. zur zweiten offiziellen Anstoßzeit ran. Anpfiff in der Allianz-Arena ist heute um 18.45 Uhr.

Das zweite Spiel zur frühen Zeit ist Olympique Marseille gegen Sporting Lissabon - die beiden Teams spielen in einer Gruppe mit Eintracht Frankfurt. Ohne Mario Götze müssen die Hessen heute um 21 Uhr gegen Harry Kane und Tottenham ran.

FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Stream?

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung als Einzelspiel im Pay-TV: DAZN, Sky Sport Austria 3

Übertragung im Live-Stream: DAZN, Sky Go Austria

Zusammenfassungen von allen Spielen mit deutscher Beteiligung vom dritten Spieltag der Gruppenphase gibt es erst am Mittwoch im Free-TV. Das ZDF zeigt im "Sportstudio" ab 23 Uhr Ausschnitte. Es entfällt deshakb der Talk von Markus Lanz.