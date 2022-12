Souveräner Auftaktsieg: Clemens zieht in Runde drei ein

Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens hat bei der WM in London die dritte Runde erreicht. Der 39 Jahre alte Saarländer besiegte den irischen Routinier William O'Connor mit 3:0 und meisterte damit wie in den vergangenen beiden Jahren souverän die Auftakthürde. Clemens hatte in der ersten Runde ein Freilos.

dpa

21.12.2022 | Stand: 22:34 Uhr