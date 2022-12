Spanische Sportzeitung "AS": Real Madrid will 2024 Bayerns Alphonso Davies

Real Madrid hat einem Medienbericht zufolge Interesse an Alphonso Davies vom FC Bayern München.

27.12.2022 | Stand: 12:09 Uhr

Die Königlichen würden den Kanadier möglichst 2024 unter Vertrag nehmen wollen, berichtete die spanische Sportzeitung "As" am Dienstag. Der Vertrag des 22 Jahre alten kanadischen WM-Spielers ist beim deutschen Rekordmeister bis zum 30. Juni 2025 gültig. Eine Quelle nannte "As" nicht.

Der aktuelle Marktwert von Davies liege derzeit bei 67,8 Millionen Euro, schrieb das Blatt weiter. Und Real wolle bis 2024 warten, um die 100 Millionen Euro zu vermeiden, die derzeit den Bayern für einen Wechsel des Linksverteidigers mindestens gezahlt werden müssten, wie "As" spekulierte.

Alphonso Davies beeindruckt beim FC Bayern und bei der WM mit Kanada

Die Real-Verantwortlichen seien von Davies' Schnelligkeit begeistert und würden auch dessen Erfahrung trotz des noch jungen Alters schätzen. "As" selbst bezeichnete den Kanadier als "Rakete" und führte unter anderem dessen Topspeed mit knapp 36 km/h auf und seine Bilanz bei den Bayern seit der Ankunft in München Anfang 2019.

Zudem habe Davies mit seiner Leistung bei der WM die Madrilenen beeindruckt, auch wenn er einen Elfmeter gegen Belgien verschossen hatte. Im Spiel gegen Kroatien hatte er dann aber das erste Tor Kanadas bei einer WM erzielt.

Gerade erst ist der 2000 in einem Flüchtlingscamp in Ghana geborene Davies, der mit seinen liberianischen Eltern 2005 von Kanada aufgenommen wurde, erneut zum Fußballer des Jahres in seiner kanadischen Heimat gewählt worden - die vierte Auszeichnung in fünf Jahren für Davies.