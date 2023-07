"Sport Bild": FC Bayern soll Kane mit Mega-Vertrag locken

Der FC Bayern München soll Wunschstürmer Harry Kane laut eines Medienberichts mit einem Mega-Vertrag locken. Nach Informationen der "Sport Bild" will der deutsche Fußball-Rekordmeister dem 29-Jährigen einen Vertrag über vier bis fünf Jahre anbieten.

23.07.2023 | Stand: 13:31 Uhr

Wie es weiter heißt, würde Kane bei einem Wechsel von den Tottenham Hotspur zu den absoluten Top-Verdienern im Bayern-Kader aufsteigen. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wird in wenigen Tagen 30 Jahre alt.

Die Münchner bemühen sich seit Wochen um den Stürmer und sollen bereits ein erstes Angebot über rund 70 Millionen Euro plus Boni abgegeben haben. Dieses soll der Premier-League-Club aber umgehend abgelehnt haben.



Einem Medienbericht zufolge soll ein weiteres Angebot folgen. Der deutsche Meister wolle die Offerte an die Spurs nach der Rückkehr des Vereins von seiner Werbe-Tour Ende der Woche übermitteln, berichtete die englische Zeitung "The Times". Die Bayern sollen demnach zuversichtlich sein, Kane verpflichten zu können.