Nächster Tiefschlag: FCM erleidet 0:5-Heimdebakel gegen Vilzing

Die Memminger Fußballer hofften darauf, das Jahr 2023 mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Stattdessen kommt der nächste Nackenschlag. Und die Erklärungen bleiben dürftig.

25.11.2023 | Stand: 19:18 Uhr

Nächster Nackenschlag: Die abstiegsgefährdeten Fußballer des FC Memmingen kassierten im letzten Regionalliga-Heimspiel des Jahres eine empfindliche 0:5-Schlappe gegen den Tabellenzweiten DJK Vilzing und gehen mit einem niederschmetternden Negativerlebnis in die Winterpause. Umstrittene Schiedsrichterentscheidungen, dumme Gegentore und zahlreiche Unzulänglichkeiten im eigenen Spiel machten die Memminger dafür verantwortlich, dass sie am Ende überdeutlich mit fünf Toren Unterschied verloren.

In der Schlussphase bricht der FC Memmingen zusammen

Bis Mitte der zweiten Halbzeit hofften die Allgäuer beim Stand von 0:2, den Favoriten bei schwierigen äußeren Bedingungen ärgern zu und ihnen eventuell sogar einen Punkt abknöpfen zu können. Doch nach einer turbulenten Phase, in denen sich die Memminger mehr mit dem Schiedsrichter als mit ihrem eigenen Spiel beschäftigten, ging es den Bach hinunter. Die Gäste spielten ihre technische Überlegenheit aus, die Heimelf brach zusammen und kassierte zwischen der 77. und 87. Minute drei weitere Gegentreffer.

FCM-Trainer Maier: "Wir waren noch gut bedient"

Ein tief enttäuschter Fabian Lutz sagte nach der 0:5-Schlappe: "Das beste an dem Tag heute ist, dass wir jetzt in die Winterpause gehen." Auch Trainer Bernd Maier redete nicht um den heißen Brei herum: "Wir waren mit dem 0:5 sogar noch gut bedient. Und ich werde mich hier nicht hinstellen und sagen, der Schiedsrichter ist schuld daran, dass wir 0:5 verlieren." Dennoch machte er den Unparteiischen mitverantwortlich für das frühe 0:1 nach einem Handelfmeter, der aus Sicht der Memminger keiner war, weil Kapitän Manuel Konrad den Ball außerhalb der Strafraumgrenze an die Hand bekommen hat. "Aber das muss ich mir im Video noch mal genau anschauen", sagte Maier.

Vilzinger Handspiel nicht gepfiffen

Unverständnis zeigte der FCM-Trainer auch deshalb, weil Schiedsrichter Maximilian Riedel in der 72. Minute beim Stand von 0:2 seinen Memmingern in einer vergleichbaren Situation einen Strafstoß verwehrte. "Wenn wir da die Chance zum 1:2 bekommen, läuft das Spiel auch nochmal anders." Doch die bittere Erkenntnis für den FCM: Im Regionalliga-Jahr 2023 ist jedes "Wenn" und "Aber" . "Alles läuft irgendwie gegen uns", haderte auch FCM-Vorsitzender Armin Buchmann. Sein Pressesprecher Andreas Schales aber gab sich kämpferisch: " Der FCM wird im Frühjahr weiterkämpfen. Aufgeben ist erst ganz am Schluss."

Eine ausführliche Analyse mit noch mehr Stimmen lesen Sie hier bei allgauer-zeitung.de in Kürze. Unser Fotograf Ralf Lienert hat eine Bildergalerie vom letzten FCM-Heimspiel des Jahres zusammengestellt.

Das Spiel im Stenogramm

FC Memmingen - DJK Vilzing 0:5 (0:2)