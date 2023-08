"Gut, aber auch unkonzentriert": So verlief das Testspiel-Wochenende des ESVK

Zwei Testspiele innerhalb von 24 Stunden und viele Erkenntnisse: So bewertet Torwart Daniel Fießinger den Auftritt des ESVK gegen Bietigheim.

26.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Zwei Spiele binnen 24 Stunden bestritt der ESV Kaufbeuren am vergangenen Donnerstag und Freitag. In Kreuzlingen unterlagen die Allgäuer dem HC Thurgau aus der zweiten Liga der Schweiz mit 1:2, dafür siegten die Joker am Freitagabend vor rund 1400 Fans in der heimischen Arena mit 4:3 n.V. gegen DEL-Absteiger Bietigheim.

ESVK: 4:3-Sieg im Test gegen Bietigheim

Vor allem am Ende wurde es im Heimspiel nochmals eng, der ESVK schenkte eine zwischenzeitliche 3:1-Führung noch her. "Da haben uns dann ein bisschen die Körner gefehlt", erklärte Torwart Daniel Fießinger.

ESVK-Torwart Daniel Fießinger nennt die Ursachen für die Gegentore

Dennoch sei es ein richtig gutes Eishockeyspiel seines Teams gewesen, befand er. Aber: "Den Gegentoren sind jeweils eigene Fehler und Unkonzentriertheiten vorausgegangen", meinte der Schlussmann. Dafür überzeugte unter anderem Verteidiger Jamal Watson, der in der 62. Minute nach glänzender Einzelleistung von Johannes Krauß "den richtigen Platz" fand, um zum 4:3-Treffer einzunetzen.

Diese Spieler fehlten beim ESV Kaufbeuren

Gefehlt hat in beiden Spielen Stürmer Sami Blomqvist (private Gründe), am Freitag pausierte dann der junge Verteidiger Fabian Nifosi, der leicht angeschlagen sei, wie die Joker mitteilten. Am kommenden Wochenende testet der ESVK nun auswärts in Vorarlberg sowie am Sonntag daheim gegen Lustenau.

