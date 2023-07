Jannik Rochelts fulminante Reise geht weiter: Elversberg startet ins Abenteuer 2. Bundesliga

Der Westallgäuer Fußball-Profi Jannik Rochelt hat in Elversberg sein Glück gefunden. Jetzt greift der 24-jährige Offensivspieler in der zweiten Bundesliga an.

28.07.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Ein neues Kapitel hat Fußball-Profi Jannik Rochelt im Sommer 2022 aufgeschlagen – ganz bewusst. Der 24-jährige Offensivmann entschied sich für einen Wechsel vom Regionalligisten SSV Ulm zum damaligen Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg. Die Saarländer hatten gerade den Titel in der Südwest-Staffel geholt und dabei auch Ulm hinter sich gelassen. Ein Schritt weit weg vom heimischen Allgäu, zum ersten Mal in seiner Karriere.

