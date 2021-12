Matthias Günes, Trainer des TSV Kottern, stören die vielen Gegentore. Was seine Analyse ergibt und auf welche Spieler er im Frühjahr setzt.

05.12.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Matthias Günes hatte in den letzten Tagen einiges aufzuarbeiten. Der Trainer des TSV Kottern schaute sich die Spiele seiner Mannschaft nochmals ausführlich an, analysierte sowohl Fehler als auch gelungene Aktionen und wertete die Einsatzdaten seiner Spieler aus. Und es war eine gewaltige Menge an Daten, die auf den 38-Jährigen warteten.