Antonio Perri, Franz Nieberle, Jürgen Haslach und Siegfried Mayr waren bei der Gründung der Comets dabei. Über legendäre Trainer und knallharte Sprüche.

23.05.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Für Franz Nieberle ist der 24. Mai 2022 in zweifacher Hinsicht ein besonderer Tag. Er feiert am Dienstag nicht nur seinen 64. Geburtstag – an diesem Datum vor 40 Jahren wurde auch der Football-Verein in Kempten gegründet. Neben Nieberle zählen Antonio Perri (60), Siegfried Mayr (59) und Jürgen Haslach (63) neben etwa 25 anderen Männern zu den „Gründungsvätern“ der Comets.

