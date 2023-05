"Zehn Jahre sind genug": Handball-Trainer Uli Kolb verlässt den TV Waltenhofen

Zehn Jahre lang trainierte Uli Kolb die Handballer des TV Waltenhofen. Nun beendet der 63-Jährige seine Karriere – und verlässt den Klub mit ruhigem Gewissen.

08.05.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Einen besseren Abschied hätte sich Uli Kolb nicht vorstellen können. Mit einem 31:24-Sieg beim SC Weßling beendeten der Trainer und die Handballer des TV Waltenhofen die Saison in der Bezirksliga. Platz zwei und den damit verbundenen Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga hatten die TVW-Männer zuvor schon in der Tasche. Zur perfekten Saison fehlte nicht viel – 18 Siege, ein Remis und eine Niederlage weist der TV Waltenhofen (37:3 Punkte) auf.

Nur eine Mannschaft war noch besser. Der HSC Gröbenzell-Olching verlor nur eine Partie – ausgerechnet bei der Kolb-Truppe. An den fulminanten 42:31-Heimsieg Anfang März erinnert sich Kolb gerne zurück. „Da haben wir sensationell gespielt. Das war richtig gut“, sagt der 63-Jährige.

Seit 2013 war Uli Kolb Trainer der TVW-Männer

Den Titel verpasste der TVW knapp, seinem Trainer bereitete die Mannschaft aber dennoch einen „überragenden“ Abschied. Die Entscheidung, nach der Saison aufzuhören, hatte Kolb schon im Herbst 2022 getroffen. „Ich denke, dass die Mannschaft einfach neue Impulse braucht. Sie können zulegen, dafür schadet frischer Wind nicht“, sagt Kolb. „Außerdem habe ich das so lange gemacht – jetzt freue ich mich über die neu gewonnene Freizeit.“

2013 übernahm Kolb die Mannschaft, die damals noch in der Bezirksklasse spielte. „Wir hatten uns damals klar das Ziel gesetzt, eine oder zwei Ligen höher zu spielen“, sagt Kolb. 2015 ging es in die Bezirksliga, nach dem Abstieg 2017 folgte der direkte Wiederaufstieg. Dieses Spiel wiederholte sich: Unter Kolb schaffte der TV Waltenhofen 2019 den Sprung in die Bezirksoberliga, nach dem letztjährigen Abstieg folgte erneut der Gang nach oben. „Oft haben wir gemerkt, dass die Gegner abgezockter und cleverer waren. Daraus mussten die Jungs lernen“, sagt Kolb.

Diese drei Erfolgsfaktoren sind für Uli Kolb ausschlaggebend

Für den diesjährigen Erfolg nennt der Coach drei Faktoren: konditionelle Stärke, eine koordinierte und aggressive Defensivarbeit sowie konstante Motivation. „Wir sind gut in die Saison gestartet. Dann hat man sofort gemerkt: Die Jungs haben Lust, da geht was“, sagt Kolb. Zu den „Jungs“ zählt auch sein Sohn Georg, der mit 96 Toren in 16 Spielen bester Werfer des TV Waltenhofen in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison war.

Ebenfalls treffsicher waren Alexander Stadler und Jonas Knecht (beide 74 Tore). Georg Kolb hatte auch entscheidenden Einfluss auf die Trainerlaufbahn seines Vaters. „Ich war ja ständig in der Halle, 2005 habe ich dann die C-Junioren übernommen“, erzählt Kolb. Die Entscheidung, später auch die Männer zu trainieren, haben beide nicht bereut. „Wir sind immer sehr gut ausgekommen“, sagt Uli Kolb.

Sven Held wird Nachfolger beim TV Waltenhofen

Zum Abschied gab es für den Trainer neben einem unterschriebenen Trikot und einer Fotocollage auch einen Gutschein für ein Wellness-Hotel in Südtirol. Diesen will Kolb mit seiner Frau Sabine noch diesen Sommer einlösen. Wenn seine Mannschaft im Juli in die Vorbereitung einsteigt, steht mit Sven Held (zuletzt TSV Sonthofen) ein neuer Trainer parat. „Er hat viel Erfahrung im Nachwuchs- und Seniorenbereich gesammelt. Da wird es einen nahtlosen Übergang geben“, sagt Kolb.