Abt kehrt in die Formel E zurück

Diese Nachricht wird Motorsportfans freuen: Das Kemptener Team Abt Sportsline geht wieder in der Elektrorennserie an den Start.

Abt Sportsline kehrt 2023 zurück in die Formel-E-Weltmeisterschaft und wird als Kundenteam zwei Autos der neuen Generation Gen3 einsetzen. Die Mannschaft war bereits die ersten sieben Jahre lang Teil der Formel-E-Familie und ist mit 47 Podiumsplätzen sowie 1.380 Punkten noch immer das erfolgreichste Team der rein elektrischen Rennserie, die 2014 ihr Debüt feierte. Nach einer einjährigen Pause laufen jetzt die Vorbereitungen für das Comeback auf Hochtouren. „Die Formel E hatte schon immer einen großen Platz in unserem Herzen und wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir wieder dabei sein wollen“, sagt Hans-Jürgen Abt. Der geschäftsführende Gesellschafter war bereits 2014 ins Risiko gegangen und hatte Abt als erstes deutsches Team in die Formel E geführt. Auch jetzt geht es darum, zusammen mit Sportmarketing-Chef Harry Unflath und CEO Thomas Biermaier ein optimales Paket zu schnüren. „Nach dem internen Startschuss sprechen wir jetzt mit aktuellen und potenziellen Partnern. Ziel ist es, auf und neben der Strecke ein starkes Team an den Start zu bringen.“

„Wir haben, was unsere beiden Piloten angeht, sehr klare Vorstellungen“, sagt Thomas Biermaier. „Wir werden wohl, anders als zuletzt als Werksteam, zunächst als Underdogs in die Saison gehen. Umso wichtiger ist es, dass wir schnelle und clevere Jungs im Cockpit haben, die gut zu uns passen. Die ersten Gespräche sind spannend und sehr positiv, sodass wir bestimmt bald unsere Mannschaft zusammen haben.“

Abt war Gründungsmitglied der Formel E und in den ersten sieben Jahren bei jedem Rennen am Start. Zu den größten Erfolgen zählen der Sieg beim ersten Rennen der Formel-EGeschichte am 13. September 2014 in Peking, die Fahrermeisterschaft von Lucas di Grassi 2017 sowie der Gewinn der Teamwertung ein Jahr später. Von 2014 bis 2017 noch Privatteam, übernahmen die Kemptener von 2017 bis 2021 für Audi den Einsatz der Rennautos.