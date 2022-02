Falsch abgebogen: Extreme-E-Fahrer verpasst Zieleinfahrt in Saudi-Arabien

Kemptener Abt-Team verpasst in der Elektrorennserie Extreme E das Finale. Fahrer Nasser Al-Attiyah biegt in Saudi-Arabien falsch ab.

21.02.2022 | Stand: 15:29 Uhr

Dass es nicht immer einfach ist, auf Kurs zu bleiben, erlebten kürzlich Ski-Langläufer Albert Kuchler und Kombinierer Jarl Magnus Riiber bei den Olympischen Spielen in China. Jetzt passierte so ein Missgeschick dem Kemptener Team Abt Cupra XE in der Elektrorennserie Extreme E. Beim Saisonauftakt in der Wüste von Saudi-Arabien bog Nasser Al-Attiyah mit Kurs auf die Bestzeit in die Boxengasse ab, statt durch das Ziel zu fahren.

Extreme E: Kemptener Team startet in Saudi-Arabien

„Mein kleiner Fehler im ersten Zeittraining tut mir leid, aber ich habe viel gelernt und jede Minute in dieser neuen Meisterschaft aufgesaugt. Wir wissen, was wir können, und freuen uns auf das nächste Rennen“, sagte der neue Mann aus Katar. Er übernahm zu Beginn der zweiten Saison das Cockpit von Mattias Ekström.

Aber auch in der nächsten Runde im Wüstenrennen hatte der 51-Jährige Pech. Im zweiten Qualifying treten fünf Autos gegeneinander an und dabei kollidierte der viermalige Dakar-Sieger mit einem Kontrahenten und erhielt dafür eine umstrittene Strafe. Somit blieb von Al-Attiyah nur das Fazit: „Das Team und Jutta haben mich an meinem ersten elektrischen Rennwochenende großartig unterstützt, vielen Dank dafür.“

Fahrerin Jutta Kleinschmidt kann schon auf einige Rennerfahrung mit den Äbten zurückblicken. Sie ist begeistert von der Renn-Serie, die für Rennsport mit alternativen Energien wirbt. Die 59-Jährige ist darüber hinaus auch von dem Rahmen überzeugt, der sie mit ihrem kleinen Team in entlegene Gegenden der Welt führt.

Platz acht beim Auftakt der Renn-Serie Extreme E

Diesmal reichte es in der Wüste statt eines Platzes in einem der beiden Halbfinalrennen nur zu einem achten Platz und vier Punkten für die Fahrer- und Teammeisterschaft. Al-Attiyah und Kleinschmidt haben in diesem Jahr aber noch vier Chancen auf einen Sieg. Die Elektrorennserie führt im Mai nach Sardinien und weiter nach Senegal, Chile und Uruguay. „Nasser und ich spielen uns immer besser ein und werden alles geben, um unsere nächste Chance zu nutzen“, sagt die 59-Jährige, die Monaco wohnt.

Neue Serie für Wasserstoffautos geplant

Lesen Sie auch

Zweite Extreme E-Saison Abt startet mit zwei Rallye-Legenden in der Wüste

Neben der Extreme E soll es ab 2024 eine mit Meisterschaft für Autos mit Wasserstoff-Antrieb geben. Das sagte Serienchef Alejandro Agag am Rande des Saisonauftakts. Mit der Extreme E soll die neue Extreme H zu einem Testfeld für Ingenieure und Autohersteller werden. Die Extreme-H-Autos werden denselben Antriebsstrang und dasselbe Chassis wie die der Extreme E nutzen, haben aber statt der Batterie eine Wasserstoff-Brennstoffzelle als Hauptenergiequelle. Für den spanischen Unternehmer ist „der Sport die schnellste und effektivste Plattform, um Innovationen voranzutreiben.“