Albrecht Hung aus Kempten berichtet auch 2023 von den Invictus Games

Albrecht Hung aus Kempten berichtet von den Invictus Games in Düsseldorf. Der Allgäuer traf früher schon Schirmherr Prinz Harry-

12.09.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Für Albrecht Hung stehen Werte wie Akzeptanz, Respekt und Begeisterung an oberster Stelle. Diese findet der Kemptener Jahr für Jahr bei den Invictus Games, einer paralympischen Sportveranstaltung für Soldaten mit Kriegsverletzungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen, die 2014 erstmals in London ausgetragen wurde. Derzeit ist Hung bei den Invictus Games in Düsseldorf vor Ort, sammelt Eindrücke, spricht mit Teilnehmern und Zuschauern und hält diese Erinnerungen in Bild und Wort fest. Die Spiele in Düsseldorf mit 500 Wettkämpfern aus 21 Nationen finden noch bis kommenden Samstag statt.

Albrecht Hung berichtet von den Invictus Games in Düsseldorf

Als Reporter und Fotograf berichtete er in den vergangenen Jahren für verschiedene Magazine von der Veranstaltung, die unter anderem in Orlando, Toronto und London ausgetragen wurde. Dabei traf Hung 2016 unter anderem Schirmherr Prinz Harry, der am vergangenen Samstag auch im ZDF-Sportstudio auftrat. Der Brite hatte als Soldat die Idee für die Veteranen-Spiele auf einem Heimflug von seinem ersten Afghanistan-Einsatz. In seinem Flugzeug waren drei schwer verletzte Soldaten und der Sarg eines dänischen Soldaten. So habe er gefühlt, dass er etwas für verletzte Soldaten tun müsse.

Früher war Hung beim Vorläufer der Invictus Games selbst als Sportler aktiv. Schon im vergangenen Jahr hatte der Allgäuer angekündigt, dass er sich die Spiele in Düsseldorf auf keinen Fall entgehen lassen wolle. In Sachen Akzeptanz für die Sportler mit Behinderung oder Belastungsstörungen gebe es aber überall Nachholbedarf. „Da können die Invictus Games einen großen Beitrag leisten. Der Teamgedanke und der olympische Geist stehen im Vordergrund“, sagte Hung, der in den ersten Tagen der Spiele auch Verteidigungsminister Boris Pistorius traf.