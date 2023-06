Allgäuer Fußball-Profi Alexander Nollenberger wechselt in die 2. Bundesliga

Tschüss Bayreuth, Tschüss dritte Liga: Stürmer Alexander Nollenberger wechselt von der SpVgg Bayreuth in die zweite Bundesliga zum 1. FC Magdeburg.

Der 1. FC Magdeburg hat den Allgäuer Fußball-Profi Alexander Nollenberger ( Woringen) verpflichtet. Das teilte der Verein in einer Pressemeldung mit.

Zuletzt stand der 25-jährige Offensivspieler bei der SpVgg Bayreuth unter Vertrag, die nach einer schwachen Saison in der dritten Liga in die Regionalliga Bayern absteigt. Der Abgang des Unterallgäuers stand bereits seit längerem fest. Unter anderem waren Paderborn und Darmstadt an Nollenberger interessiert. Nun wurde es Magdeburg, Elfter der abgelaufenen Zweitliga-Saison.

1. FC Magdeburg traut Alexander Nollenberger Sprung in die 2. Bundesliga zu

Deren Geschäftsführer Sport, Otmar Schork teilt mit: "Alex hat über Bayern II eine gute Ausbildung erhalten und sich in Bayreuth in der dritten Liga gut weiterentwickelt. Er ist ein sehr variabler Spieler mit guter Vorbereitung sowie einem guten Torabschluss und wir trauen ihm den Sprung in die 2. Bundesliga zu.“

Sein neuer Trainer Christian Titz lobt den gebürtigen Memminger ebenfalls: „Alexander bringt mit seinem enormen Tempodribbling für unser Offensivspiel eine interessante Komponente mit.“

Über Illertissen und Bayern München nach Bayreuth

Mit dem Fußballspielen begann Nollenberger bereits im Alter von drei Jahren in Woringen. 2014 wechselte er von der TSG Thannhausen zum FV Illertissen, bevor er 2018 zum FC Bayern München II ging. 2020 zog Alexander Nollenberger weiter zur SpVgg Bayreuth, die zu diesem Zeitpunkt in der Regionalliga Bayern spielte. 2021/22 stieg er mit seiner Mannschaft in die Dritte Liga auf. In der gerade abgelaufenen Saison kam der Stürmer auf 37 Drittligaspiele (neun Tore, sieben Vorlagen).

