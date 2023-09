Weltmeister Alexander Schmid feiert nach schwerer Verletzung Comeback auf Skiern

Alexander Schmid aus Fischen kämpft sich nach seinem Kreuzbandriss zurück. Nun wagt sich der Parallel-Weltmeister erstmals wieder auf die Piste.

04.09.2023 | Stand: 15:50 Uhr

Skifahrer Alexander Schmid aus Fischen ist nach seinem Kreuzbandriss vor sechs Monaten zurück auf Skiern. „Endlich! Es fühlt sich so gut an, zurück auf Schnee zu sein. Ein wichtiger kleiner Schritt ist getan“, schrieb der 29-Jährige bei Instagram.

Seine Teamkollegen vom Deutschen Skiverband um die Allgäuer Sebastian Holzmann ( Oberstdorf) und Fabian Himmelsbach ( Sonthofen) befinden sich aktuell im Trainingslager in Argentinien. Dieses kam für Schmid nach der schweren Verletzung im linken Knie noch zu früh. Der Parallel-Weltmeister zog die ersten Schwünge stattdessen am Stilfser Joch in Südtirol.

Renn-Comeback beim Weltcup-Start in Sölden könnte noch zu früh kommen

Ob der Riesenslalom-Spezialist schon beim Saisonstart Ende Oktober in Sölden sein Renn-Comeback feiern wird, ist aber fraglich.

Anfang März riss sich Alexander Schmid im Training das vordere Kreuzband im linken Knie

Schmid riss sich Anfang März im Training in Berchtesgaden das vordere Kreuzband im linken Knie. Nur wenige Tage zuvor hatte er noch den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere gefeiert. Bei der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Meribel in Frankreich gewann der Oberallgäuer den Parallel-Wettbewerb und sorgte damit für die erste Goldmedaille für die DSV-Männer seit 34 Jahren. "Die Verletzung und der damit verbundene Ausfall sind gerade nach der erfolgreichen WM extrem ärgerlich", sagte Schmid damals, betonte aber: "Jetzt gilt es, nach vorne zu schauen. Ich werde hart und konzentriert arbeiten, um schnellstmöglich wieder fit zu sein."

Sein älterer Bruder Manuel (30) gab im Frühjahr nach zahlreichen schweren Verletzungen sein Karriereende bekannt.

