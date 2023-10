Alexander Schmid ist Skisportler des Jahres

Riesenslalom-Ass Alexander Schmid aus Fischen wird von DSV-Athleten zum Skisportler des Jahres 2023 gewählt. Auch weitere Allgäuer räumen ab.

17.10.2023 | Stand: 12:10 Uhr

Den ersten Titel erhält Ski-Ass Alexander Schmid schon vor der neuen Weltcup-Saison. Der 29-Jährige aus Fischen hat die Wahl zum DSV-Skisportler des Jahres 2023 gewonnen, das gab der Deutsche Skiverband in einer Pressemitteilung bekannt.

Nach der Premiere im Jahr 2015 kürten die Aktiven des DSV heuer zum neunten Mal den Skisportler des Jahres. Stimmberechtigt waren die DSV-Atheltinnen und -Athleten aller Disziplinen, Kader und Lehrgangsgruppen. Zur Wahl standen die vom DSV für ihre herausragenden Leistungen mit dem Goldenen Ski ausgezeichneten Aktiven der vergangenen Saison.

Diesen bekamen dieses Jahr neben Schmid auch einige weitere Allgäuer verliehen: Katharina Schmid ( Oberstdorf/Skispringen), Friedrich Moch (Isny/Langlauf), Katharina Hennig (Sonthofen/Langlauf) und Julian Schmid (Oberstdorf/Nordische Kombination). Elias Keck (Buchenberg) wurde zum Juniorsportler des Jahres im Langlauf gewählt. Nachwuchscoach Berni Huber (Obermaiselstein) erhielt die Auszeichnung Trainer des Jahres - Alpin.

Die Wahl zum DSV-Skisportler fiel per Onlinevoting auf die Skirennläufer Lena Dürr (SV Germering) und Alexander Schmid vom SC Fischen, der in der Saison 2022/23 herausragende Erfolge gefeiert hatte. Bei der WM in Courchevel/Méribel (Frankreich) krönte sich der Technik-Spezialist zum Weltmeister im Parallel-Riesenslalom und beendete damit eine lange Durststrecke der deutschen Ski-Männer. Der Oberstdorfer Hansjörg Tauscher war bis dato der letzte deutsche Rennfahrer, der bei einer WM Einzel-Gold gewann. 1989 holte er in Vail/USA den Titel in der Abfahrt.

Schmid fuhr vergangenen Winter zudem fünf Mal in die Top Ten im Riesenslalom-Weltcup.

Alexander Schmid kämpft sich nach Kreuzbandriss zurück

Im März 2023 zog sich der Oberallgäuer beim Riesenslalom-Training in Berchtesgaden einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu und musste sich einer Operation unterziehen. Seit einigen Wochen trainiert Schmid nun wieder auf Skiern.

Die Weltcup-Saison der Männer beginnt am 29. Oktober mit einem Riesenslalom in Sölden.

