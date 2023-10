Alexander von Sigriz und Eric Nadeau stehen ein letztes Mal im Rampenlicht

Alexander von Sigriz und Eric Nadeau laufen mit alten Weggefährten bei ihrem Abschiedsspiel auf. Aber auch das aktuelle Team des ESC Kempten steht im Fokus.

04.10.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Die letzten Wochen waren für Alexander von Sigriz Stress pur. Der 42-Jährige war viel mit Telefonieren und Organisieren beschäftigt. Aber den Aufwand tat sich der langjährige Spieler des ESC Kempten gerne an. Schließlich ging es um das Abschiedsspiel zwischen seinem Team „Alex and Friends“ und der Auswahl von Eric Nadeau („Team Eric and Friends“), das am Samstag ab 16.30 Uhr im Kemptener Eisstadion stattfindet.

ESC Kempten: Abschiedsspiel von Alexander von Sigriz und Eric Nadeau

Etwas mehr als zwei Monate Vorlauf hatten von Sigriz und Nadeau, um ihre Auswahl-Teams zusammenzustellen. Die Zuschauer dürfen sich dabei am Samstag auf einige bekannte Gesichter aus den vergangenen 20 Jahren freuen. „Es war gar nicht so leicht, denn es gab viele Überschneidungen mit Erics Team“, sagt von Sigriz. „Die Weggefährten, die ich kontaktiert habe, haben jedenfalls schnell zugesagt. Alle freuen sich auf das Wochenende.“

Mit dem Abschiedsspiel wird vor allem das jahrzehntelange Wirken der beiden auf dem Eis gewürdigt. Eric Nadeau, der seine Karriere beendet, lief schon von 2001 bis 2004 in Kempten auf, ehe der 49-Jährige 2022 nach 17 Spielzeiten in Füssen – und einem kurzen Aufenthalt in Ravensburg 2008 – zum ESC zurückkehrte. Alexander von Sigriz kommt auf fast 500 Spiele im Kemptener Trikot (EA Kempten, Eisbären Kempten, TSV Kottern, ESC Kempten).

Alexander Sigriz: Für mich geht es in die Alters-Teilzeit

Die beiden Urgesteine haben in ihrer Karriere einiges erlebt – Meisterschaften, Aufstiege, Insolvenzen und Neuanfänge. „Für mich geht es jetzt in die Eishockey-Altersteilzeit“, sagt von Sigriz, der nach dem Ende seiner Bayernliga-Karriere in der 1b-Mannschaft des ESC auflaufen wird. „Aber zunächst freue ich mich auf die Abschiedspartie – wobei ich das Wiedersehen mit den ehemaligen Mitspielern fast noch schöner finde. Es wird wie ein großes Klassentreffen“, sagt der 42-Jährige.

Neben den beiden Legenden-Mannschaften steht am Samstag auch das aktuelle Team des ESC Kempten im Fokus. Für die Fans geht es bereits um 12 Uhr mit dem Grillfest vor dem Eisstadion los. Vor dem Legendenspiel wird die Bayernliga-Mannschaft der Sharks vorgestellt. „Vielleicht locken das Programm und unser Abschiedsspiel ja auch den einen oder anderen Zuschauer an, der lange nicht mehr im Eisstadion war“, sagt von Sigriz. Die langjährige ESC-Stütze und Nadeau werden nach ihrem Abschiedsspiel nochmals geehrt, außerdem werden die in der Partie getragenen Trikots versteigert.

Was Fans zum Abschiedsspiel beim ESC Kempten wissen sollten

Am Samstag, 7. Oktober, findet um 16.30 Uhr das Abschiedsspiel von Eric Nadeau und Alexander von Sigriz im Kemptener Eisstadion statt. Die beiden Routiniers haben dafür zwei Mannschaften, bestehend aus ehemaligen Weggefährten, auf die Beine gestellt.

Team Alex and Friends

Tor: Danny Schubert, Fabian Schütze, Markus Russler

Verteidigung: Daniel Rau, Stefan Rott, Armin Nussbaumer, Flo Bindl, Eugen Scheffer, Matthias Weißschuh, Marcus Kubena

Sturm: Timo Schirrmacher, David Hornak, Nikolas Oppenberger, Tobias Jörg, Toppi Dollhofer, Alexander von Sigriz, Markus Vaitl, Florian Jahrmann, Andreas Ziegler, Tobias Pichler, Thomas Korte

Trainer: Martin von Sigriz

Team Eric and Friends

Tor: Andi Jorde, Jennifer Harß

Verteidigung: Florian Simon, Markus Keintzel, Andy Weißenborn, Markus Wartosch, Lubos Velebny, Christian Krötz

Sturm: Andreas Klundt, Basti Dropmann, Andreas Fischer, Samuel Payeur, Claude Morin, Marc Sill, Ron Newhook, Mauro Seider, Eric Nadeau, Marc Besl

Trainer: Andreas Volland