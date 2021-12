Ist der Streit um das Logo auf dem Rasen des Illerstadions beendet? In einer gemeinsamen Erklärung mit dem FC Kempten zeigen sich die Allgäu Comets reumütig.

10.12.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Doch weit gefehlt: Das von den Comets in Auftrag gegebene und Anfang November aufgesprühte riesige Farbemblem im Mittelkreis des Kemptener Illerstadions erregt nach wie vor die Gemüter. Hinter den Kulissen, so hört man, haben die aufgesprühten Comets-Flammen für so manch hitzige Debatte geführt – zwischen den Klubs und bei den Comets auch intern.