Streit um riesiges Logo der Allgäu Comets im Illerstadion Kempten spitzt sich zu

FC Kempten ist stinksauer, dass die Allgäu Comets beim Schlichtungstermin nichts zur Lösung beigetragen haben. Der Schaden könnte in die Zehntausende gehen.

26.11.2021 | Stand: 18:50 Uhr

Nach wochenlangem Zwist hinter den Kulissen war die Spannung groß, was der von der Stadt initiierte Schlichtungstermin am Freitagmittag im Kemptener Illerstadion ergeben würde. Der Logo-Streit zwischen den Allgäu-Comets, die ihr riesiges Vereinsemblem in die Mitte des Platzes haben sprühen lassen und das sich nun trotz Zusage der Comets nicht mehr entfernen lässt, und dem FC Kempten, der ein Heimspiel deswegen schon in die Riederau verschieben musste, ist nicht beigelegt. Im Gegenteil. Er spitzt sich zu. Beim Vor-Ort-Termin waren dem Vernehmen nach nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Stimmung frostig.