Allgäuer Kommentator legt sich fest: Dieses Team gewinnt den Super Bowl

Im Super Bowl treffen die Los Angeles Rams auf die Cincinnati Bengals. Kommentator Christoph Stadtler aus Wertach kennt die NFL und hat einen Favoriten.

11.02.2022 | Stand: 10:24 Uhr

Wenn in der Nacht auf Montag die Los Angeles Rams im eigenen Stadion gegen die Cincinnati Bengals spielen, dann steigt eines der größten Sportevents des Jahres 2022, der Super Bowl. „Das ist für die Amerikaner wie ein echter Feiertag“, sagt Sport-Kommentator Christoph Stadtler aus Wertach. Er hat die Saison in der National Football League (NFL) für den Streamingdienst DAZN begleitet und sich daher in den vergangenen Monaten intensiv mit den Mannschaften befasst.

Endspiel um den Super Bowl: Allgäuer Kommentator spricht von "verrückter Saison"

Auch abseits sämtlicher Corona-Problematiken, von denen auch die NFL nicht verschont blieb, sei es „eine verrückte Saison“ gewesen, wie Stadtler sagt. „Erinnern wir uns doch an den ersten Sieg von Detroit, der ewig auf sich warten ließ.“ Zwischenzeitlich habe man gedacht, dass Detroit eine ähnlich verkorkste Saison wie 2008 spielen würde – damals verlor man alle 16 Spiele. „Und natürlich wussten gerade die amerikanischen Medien die Geschichte um den dann ersten Sieg dieser Saison auch umfassend und emotional zu erzählen.“

Super Bowl 2022: LA Rams auf den Spuren der Tampa Bay Buccaneers

Auch der Super Bowl wird wieder seine eigenen Geschichten schreiben. Gewinnt LA, dann siegt im Endspiel zum zweiten Mal ein Franchise in einem Heimspiel. Krönt sich Underdog Cincinnati, dann gibt es genügend Erinnerungen, an Momente, in denen die Bengals quasi schon ausgeschieden waren. Unter anderem vor knapp zwei Wochen, als sie zwischenzeitlich mit 3:21 zurücklagen. „Man darf die Bengals einfach nicht unterschätzen. Das habe ich gelernt und deshalb mache ich das auch nicht.“

Auch deshalb ist Cincinnati der Sieger-Tipp von Stadtler, wenngleich er weiß, dass die Rams eigentlich das bessere Team seien. „Rational betrachtet müsste LA gewinnen. Darauf warten sie auch seit Jahren. Nun müssen sie All-In gehen.“ Doch die Bengals hätten sich zuletzt stark gesteigert, wie er am Beispiel der so genannten O-Line erklärt. Deren Aufgabe ist es, Quarterback Joe Burrow zu beschützen, sodass die gegnerischen Verteidiger nicht an ihn herankommen.

Christoph Stadtler aus Wertach kommentiert und moderiert Sportevents auf DAZN. Bild: Mathias Wild

Doch das Beschützen klappte teils nicht gut. Neun Mal kam der Gegner durch und landete einen Sack. Zuletzt war das nur noch einmal der Fall. „Sie haben sich also wesentlich verbessert.“ In den USA werden derweil neue Rekorde erwartet – nicht nur hinsichtlich der TV-Zuschauerzahlen, sondern auch bei den Einnahmen. Firmen, die 30 Minuten lang Werbung schalten wollen während des Spiels, müssen satte sieben Millionen US-Dollar bezahlen, mehr denn je. „Der Super-Bowl ist in Amerika so etwas wie das Fußball-WM-Finale in Deutschland, nur dass wir da weitaus weniger Bohei drum machen.“

Nach dem Super Bowl geht es für Stadtler weiter mit Eishockey bei Olympia 2022

Nach dem Super Bowl geht es für Stadtler übrigens direkt sportlich weiter. Er kommentiert derzeit für Eurosport das Olympische Eishockey-Turnier und sagt in Richtung der DEB-Mannschaft. „Erwarte das Unerwartete. Dadurch, dass in keiner Mannschaft NHL-Spieler dabei sind, hat Deutschland gute Chancen auf eine Medaille.“ Dass Stadtler die Spiele von München aus begleitet, kommt ihm gelegen. „Im Moment nicht in China vor Ort zu sein, ist nicht so schlimm“, sagt er schmunzelnd mit Blick auf die pandemische Lage.