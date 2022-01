"Fester Teil des Profikaders": Top-Talent Paul Wanner verlängert beim FC Bayern

Paul Wanner aus Amtzell bei Wangen hat einen langfristigen Vertrag beim Rekordmeister unterschrieben. Für den 16-Jährigen wird ein "Kindheitstraum" wahr.

31.01.2022 | Stand: 18:15 Uhr

32 Bundesliga-Minuten hat Paul Wanner bisher auf dem Konto. In dieser kurzen Zeit - sowie in den Trainingseinheiten davor und dazwischen - hat der 16-jährige Mittelfeldspieler aus Amtzell bei Wangen aber einen nachhaltigen Eindruck bei den Verantwortlichen des Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München hinterlassen. Wanner ist der jüngste Bundesliga-Profi des FC Bayern und zu seinen drei Kurzeinsätzen gegen Mönchengladbach, Köln und Hertha BSC Berlin dürften noch einige hinzukommen.

Paul Wanner verlängert beim FC Bayern München

Wie der FC Bayern München am Montagabend vermeldete, wurde der Vertrag des 16-Jährigen verlängert. Es ist Wanners erster Profivertrag, er soll damit auch fester Bestandteil des Bundesliga-Kaders werden. Über die Laufzeit machte der Fußball-Bundesligist keine Angaben. "Ich bin unglaublich stolz und glücklich, meinen ersten Vertrag beim FC Bayern unterschrieben zu haben. Mein Kindheitstraum ist wahr geworden. Seit meinem 12. Lebensjahr spiele ich beim FC Bayern und wollte hier immer Profi werden", sagte Wanner. "Ich möchte mich bei allen am FC Bayern Campus bedanken, dazu bei Hasan Salihamidžić und Cheftrainer Julian Nagelsmann für ihr Vertrauen. Ein Riesendank gilt meiner Familie, die mich immer unterstützt hat."

Paul Wanner: Vom FV Ravensburg zum FC Bayern München

Wanner kam 2018 aus Ravensburg nach München und hat von der U14 an alle Nachwuchsmannschaften des FC Bayern durchlaufen. Die Nummer 14, die er bei seinem Profi-Debüt trug, bleibt dem 16-Jährigen auch künftig erhalten. Zuletzt hatte sich laut Medienberichten sogar der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn in die Vertragsverhandlungen eingeschaltet.

„Wir sind sehr froh, dass Paul Wanner seine sehr gute Entwicklung beim FC Bayern fortsetzt", erklärt Sportvorstand Hasan Salihamidžić. „Paul hat im Training bei den Profis gezeigt, dass er mit seinem Talent die Chance hat, in unsere Mannschaft hineinzuwachsen. Dass er schon mit 16 Jahren in der Bundesliga eingesetzt wurde, bestätigt seine Klasse, aber auch die exzellente Arbeit, die am Campus des FC Bayern geleistet wird."

FCB-Trainer Julian Nagelsmann gilt als Förderer des Allgäuer Talents

Auch FCB-Trainer Julian Nagelsmann, der als Förderer Wanners gilt, freut sich über die Vertragsverlängerung des Allgäuer Top-Talents. "Wir haben seine ersten Schritte jetzt in der Bundesliga begleitet, viele weitere sollen folgen. Paul ist ein besonderes Talent, das wir fördern wollen",sagte Nagelsmann. "Ich und mein Trainerteam werden versuchen, dem Anspruch, den er an uns stellt, gerecht zu werden. Andersherum erwarten wir, dass Paul auch immer alles reinlegt, was er hat."

Lesen Sie auch

Fußball Paul Wanners Aufstieg beim FCB: Auch gegen Köln im Kader?

Laut Bild hatten sich in den vergangenen Wochen neben Bundesliga-Vereinen wie Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart auch ausländische Klubs um das Top-Talent aus Amtzell bemüht. Wanner jedoch entschied sich für den Verbleib in München, wo er ein "vollwertiges Kader-Mitglied" werden soll.