Allgäu Comets gegen Braunschweig im AZ-Check: Auf diese Spieler kommt es an

21.09.2023 | Stand: 18:23 Uhr

Aller guten Dinge sind drei. Innerhalb eines Jahres kommt es zum dritten Aufeinandertreffen zwischen den Allgäu Comets und den New Yorker Lions Braunschweig. 2022 gewannen die Comets das Viertelfinal-Duell mit 14:10, im Interconference-Spiel vor knapp vier Wochen setzten sich die Niedersachsen mit 42:14 durch. Nun geht es am Samstag (15 Uhr, Illerstadion) wieder um den Einzug in das Halbfinale der German Football League. Wir haben beide Teams in sieben Punkten verglichen.

Offense

Die Comets haben mit Nate Stewart den besten Receiver der German Football League (GFL) in ihren Reihen. Der US-Amerikaner hat in der regulären Saison 23 Touchdowns gesammelt, auch seine Receiver-Kollegen Marcel Schade, Ahsan Moore und Benjamin Perauer erwiesen sich als zuverlässige Ballfänger. Ausbaufähig ist dagegen das Laufspiel, das nur etwa ein Viertel des Kemptener Offensivspiels ausmacht.

Bei Braunschweig bilden zwei Akteure das Herzstück des Angriffs: Wide Receiver Luc Meacham und der britische Runningback D’wayne Obi. Kein anderer GFL-Spieler erlief mehr Yards als Obi (im Schnitt 111,3 Yards pro Spiel, neun Touchdowns), das Kraftpaket aus London war bisher von keiner Defense aufzuhalten. Im Passspiel ist US-Allzweckwaffe und Ex-Navy-Seal Luc Meacham der entscheidende Akteur. Er bindet meist mehr als einen Verteidiger und sorgt somit dafür, dass die Receiver-Kollegen Niklas Römer, Aaron Lawson, Anton Jallai und Loan Kuci mehr Freiräume haben.

Trotz des Obi-Faktors: In der Offensive sind die Kemptener bei den Receivern besser aufgestellt. Vorteil Comets

Quarterback

Javarian Smith hat sich schnell bei den Comets eingelebt und zählt zu den Top-3-Quarterbacks der Liga (44 Touchdown-Pässe, 60,5 angekommene Pässe). Seine Agilität erlaubt es ihm, auch selber mit dem Ball zu laufen. Das macht ihn für gegnerische Verteidiger schwerer ausrechenbar.

Braunschweigs Karé Lyles spielt in seinem ersten Jahr in Europa. In der Liga gehört der US-Amerikaner (21 Touchdown-Pässe, 58,7 Prozent seiner Würfe zum Mitspieler) zur erweiterten Spitze. Er liest das Spiel gut, läuft aber nur, wenn es notwendig ist. Mit dem nachverpflichteten Joshua Cartwright haben die Lions einen soliden Back-Up.

Smith weist im Vergleich zu Lyles die besseren Werte auf und bringt mehr Variabilität mit. Vorteil Comets

Defense

Die Comets-Defense um Matt Barrett und Mark Lanier hat in dieser Saison schon starken Druck auf die gegnerischen Quarterbacks ausgeübt. In der Passverteidigung weisen die Allgäuer ebenfalls ordentliche Werte auf. Insgesamt lässt die Kemptener Defensive aber fast zehn Punkte pro Spiel mehr zu als Braunschweig.

Bei den Lions ist die Defense das Prunkstück des Teams, das in der Hauptrunde gleich in zwei Spielen keine Punkte zuließ. Bei den Passverteidigern haben die Lions neben Nigel Lawrence mit Benjamin Krahl und Maximilian Wessel auch deutsche Leistungsträger, 21 Interceptions sind GFL-Bestwert. Aus der Defense-Line sticht Pass-Rusher Alan Steinohrt (5,5 Sacks) heraus. In der Braunschweiger Startelf gibt es keinen Schwachpunkt, sie ist ausgeglichen stark besetzt.

Braunschweig ist in der Defense breiter aufgestellt, speziell die Gruppe der Defensive Backs zählt zur absoluten Ligaspitze. Vorteil Lions

Auf die Comets-Defense um Nico Leiderer dürfte gegen Braunschweig viel Arbeit zukommen. Bild: Ralf Lienert

Special Teams

Comets-Kicker Marcel Schade ist bei den Extrapunkten zuverlässig (46 von 48). Bei den Kick- und Punt-Returns bewegen sich die Werte der Comets im ligaweiten Mittelfeld. Ein Touchdown gelang dabei noch nicht.

Hinter Lions-Kicker Luca Jeckstadt liegen schwierige Wochen. 44 von 48 Extrapunkten waren gut, aber er traf nur zwei Fieldgoals (12 Versuche). Beim Kick-off- und Punt-Return ist Meacham erste Wahl. Seine Klasse bekamen die Comets heuer schon zu spüren: Meacham trug einen Punt und einen Kick-off in die Endzone.

Extrapunkte können spielentscheidend sein, die Werte beider Teams ähneln sich. Mit Meacham verfügen die Lions aber über einen wahren Return-Spezialisten. Vorteil Lions

Trainer

Elias Gniffke hat die Comets schon 2022 in seiner ersten Saison als Cheftrainer in die Play-offs geführt. Zuvor war der 33-Jährige als Offensive Coordinator für die Allgäuer tätig. Seine Spielphilosophie und den Fokus aufs Passspiel hat das Team inzwischen verinnerlicht, unter Gniffkes Leitung haben sich die Comets in den letzten beiden Spielzeiten vor allem offensiv weiterentwickelt.

Der 54 Jahre alte Troy Tomlin ist ein Mastermind, zählt zu den erfahrensten und erfolgreichsten Trainern der Liga. 2013 leitete er die erfolgreichste Braunschweiger Football-Ära ein und holte fünf German-Bowl- und fünf Eurobowl-Siege. In der Öffentlichkeit wirkt er häufig knurrig und wortkarg, seine Spieler schwärmen von ihm in den höchsten Tönen.

Beide Coaches sind kreativ und haben ihre Teams konstant weiterentwickelt. Für Tomlin spricht die größere Erfahrung. Vorteil Lions



Lesen Sie auch: Razzia bei Comets-Konkurrent Marburg Mercenaries



Form

Zuletzt geriet der Comets-Motor nach erfolgreichen Wochen etwas ins Stottern, was die Niederlagen in Braunschweig und Straubing belegen. Aber beim Sieg in Ingolstadt, der Platz zwei sicherte, zeigten die Comets Kampfgeist. Die Mannschaft ist fit, vor dem Duell am Samstag sind alle Spieler an Bord.

In der Offensive könnten die Lions schon eingespielter sein, allerdings haben sie Anfang August nochmals vieles umgestellt. Nach zwei Niederlagen gegen die Nord-Topteams Potsdam und Dresden gab Braunschweig keine Punkte mehr ab. Verletzt gefehlt hatten zuletzt die Top-Offensivspieler Obi und Meacham. Beide sollten zum Viertelfinale fit sein, eins-zu-eins zu ersetzen wären sie nicht. Auf hohem Niveau haben schon beide Teams performt. Die jüngsten Ergebnisse sind ein Argument für die Lions, den Comets kommt der komplette Kader zugute. Unentschieden

Erfahrung

Play-off-Erfahrung sammelten die meisten Comets-Akteure vor allem in der vergangenen Saison, als im Halbfinale gegen Schwäbisch Hall Schluss war. Viele Spieler kennen die GFL inzwischen aber schon sehr genau – und befinden sich mit Mitte 20 noch im besten Football-Alter.

Spricht man mit langjährigen Führungsspielern wie Benjamin Krahl, dann ist Erfahrung ein Punkt, der auch Braunschweig etwas abgeht. Allerdings wurden mit Niklas Römer oder Tissi Robinson erfahrene Akteure reaktiviert. Der Auswärtsnachteil sollte keine große Rolle spielen – die Lions sind lautstarke Kulissen gewohnt.

Beide Mannschaften haben in dieser Spielzeit viele neue und junge Akteure integriert. Wenn es auf eine entscheidende Aktion des Quarterbacks hinausläuft, spricht die größere Karriere-Erfahrung für Smith. Vorteil Comets

Fazit: Auf dem Papier scheint Braunschweig leicht favorisiert. Aber die Comets haben den Heimvorteil – und fühlen sich auch in der Außenseiterrolle wohl. Wie vor einem Jahr wird es eine knappe Angelegenheit. AZ-Tipp: 22:21 für die Comets