Allgäu Comets gegen die Schwäbisch Hall Unicorns: Ein Spielzug kann entscheiden

Die American Footballer der Allgäu Comets haben im Playoff-Viertelfinale überrascht. Wie Cheftrainer Elias Gniffke die Schwäbisch Hall Unicorns knacken will.

24.09.2022 | Stand: 15:46 Uhr

Die Allgäu Comets wollen in das Finale der German Football League (GFL), den German Bowl, einziehen. Alles, was sie dafür tun müssen, ist ein Team zu besiegen, dem sie bei den bisherigen zwei Aufeinandertreffen in dieser Saison unterlegen waren. Ein Team, das ungeschlagen Südmeister wurde. Und ein Team, das gefühlt ein Abo auf die Teilnahme am German Bowl hat: Am Samstag, um 16 Uhr, treten die Allgäuer im Halbfinale der Play-offs bei den Unicorns in Schwäbisch Hall an.

Allgäu Comets gegen Schwäbisch Hall Unicorns: Ab hier Live-Berichterstattung zum Spiel

In diesem Newsblog berichten wir live aus dem Stadion in Schwäbisch Hall.

Update 15.40 Uhr: Schreiben die Allgäu Comets Footballgeschichte?

Herzlich Willkommen im Optima Sportpark in Schwäbisch Hall. Schreiben die Allgäu Comets hier und heute Footballgeschichte und ziehen erstmals ins GFL-Finale ein? Die äußeren Bedingungen sind bestens. Hier war es untertags trocken, eine halbe Stunde vor dem Kick-Off beginnt es bei 16 Grad leicht zu tröpfeln...

German Football League: Die Allgäu Comets und die Schwäbisch Hall Unicorns kennen sich gut

„Wir sind die einzige Mannschaft, der es in dieser Saison gelungen ist, viermal im Spiel gegen Schwäbisch Hall zu scoren“, sagt Comets-Cheftrainer Elias Gniffke. Er schiebt jedoch hinterher, dass die Partien zu deutlich verloren gingen (28:42 und 28:49). Ihm ist klar, dass seine Comets in der Außenseiterrolle sind. Das waren sie im Viertelfinale bei Rekordmeister Braunschweig jedoch auch – und gewannen am Ende 14:10. Ein ähnliches Szenario wie beim Gegner aus der Nordstaffel wäre Gniffke recht: Das Spiel lange offen halten und nur wenige Punkte zulassen. Denn: „In den Play-offs kann ein Spielzug alles entscheiden.“

Anders als in Braunschweig warten jedoch wenige unbekannte Faktoren. Schwäbisch Hall und die Allgäuer kennen sich gut. „Wir haben beide nichts, was der Gegner nicht schon gesehen hat“, sagt der Headcoach. Und: „Wir werden sehen, wie das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison endet.“

Lesen Sie auch

American Football Nach Überraschungssieg in Braunschweig: So geht es für die Comets in den Play-offs weiter

Die Kontrahenten schätzt er wie folgt ein: „Schwäbisch Hall ist eine Maschine. Sie machen wenig Fehler und laufen selten einem Rückstand hinterher.“ Ihre größte Stärke sieht er beim Trainerteam. Läuft eine Partie mal nicht wie gewohnt, passt es das Spiel der Mannschaft an und diese erzielt doch noch die nötigen Punkte.

Halbfinale der Play-offs in Schwäbisch Hall: So schätzt der Trainer sein Team ein

Gut zu sehen war das im Viertelfinale der Haller gegen Berlin: Bis zur Halbzeit war es ein knappes Spiel, dann legten sie den Schalter um und siegten deutlich mit 35:21. Einen alleinigen Schlüsselspieler sieht Gniffke bei ihnen nicht, vielmehr stehe das Spielsystem über allem. Durch viele starke Akteure sei das Team vielseitig. So sei auf dem Papier zwar das Passspiel ihre Stärke. „Aber dank des hervorragenden Coachings passen sie sich an, wenn das mal nicht funktioniert“, sagt er. Allerdings lastet in seinen Augen auch ein gewisser Druck auf den Unicorns: „Sie haben wenig zu gewinnen.“ Ein Sieg werde mehr oder weniger erwartet.

Ähnlich gut aufgestellt sieht er die Comets. Es gebe keine One-Man-Show, „sondern viele Waffen in der Offense und Defense sowie in den Special Teams.“ Obwohl Gniffke als Cheftrainer auch den Angriff betreut, zitiert er das alte Football-Sprichwort, nach dem die Verteidigung Meisterschaften gewinnt. Das habe er auch in Braunschweig gespürt. In dieser Verteidigung gibt es übrigens Veteranen wie Niall Padden, die beim legendären Sieg der Comets über Schwäbisch Hall im Jahr 2015 dabei waren.

Es war das letzte Mal, dass die Unicorns in der Südstaffel verloren haben. Zu viel Bedeutung möchte Gniffke dem aber nicht beimessen: „Das ist sieben Jahre und sechs Spielzeiten her, da liegt eine ganze Generation von Footballspielern dazwischen.“ Das Team sei jetzt hungrig auf den Sieg: „Wir fahren da nicht hin, um nur mitzuspielen und eine Teilnehmerurkunde zu kriegen.“

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu-Sport lesen Sie aktuell hier.