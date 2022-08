Nach dem 43:7-Auswärtssieg bei den Straubing Spiders liegen die Allgäu Comets auf Playoff-Kurs. Welche Erkenntnisse der Erfolg in Niederbayern brachte.

16.08.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Mit dem vierten Sieg in Serie haben die Allgäu Comets in der Südstaffel der German Football League (GFL) ein deutlichen Zeichen an die Konkurrenz gesendet. Vor den letzten beiden Partien der regulären Saison befinden sich die Allgäuer damit in einer guten Ausgangslage im Kampf um die Playoff-Plätze. Das ist aber nicht die einzige Erkenntnis nach dem 43:7-Auswärtssieg bei den Straubing Spiders.

