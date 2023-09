Allgäu Comets sichern sich das Heimrecht in den Play-offs

Mit einem 35:27-Sieg in Ingolstadt sichern sich die Allgäu Comets das Heimrecht in den Play-offs. Zittern mussten die Allgäuer wegen eines Parallelspiels.

Die Allgäu Comets haben sich das Heimrecht in den Play-offs gesichert. Im letzten Spiel der regulären Saison in der German Football League (GFL) gewannen die Allgäu Comets nach ihrem spielfreien Wochenende bei den Ingolstadt Dukes mit 35:27 (0:6, 14:7, 7:14, 14:0).

Nach einem Auswärtssieg sah es aber im ersten Viertel noch nicht aus. Ingolstadt Dukes bekam nach dem Kick-off den Ball und marschierte innerhalb von drei Minuten das Feld hinunter. Am Ende des Drives fand Dukes-Quarterback Matthew Weimer seinen Receiver Anton Chereminsky für den ersten Touchdown der Partie. Die beste Nachricht für die Comets: Philipp Ponader setzte den Extrapunkt daneben (6:0).

GFL Süd: Allgäu Comets bezwingen Ingolstadt Dukes mit 35:27

Aber die Gastgeber waren weiter tonangebend, die Ingolstädter Defense stoppte die Comets-Offense um Quarterback Javarian Smith. Die Comets mussten punten - und bekamen bei ihrem nächsten Ballbesitz die nächste kalte Dusche. Ingolstadt-Safety Dexter Shea fing eine Interception von Smith, gleich zu Beginn des zweiten Viertels legten die Dukes den zweiten Touchdown (Weimer auf Sven Beyrich) zum 13:0 nach.

Offensive der Allgäu Comets kommt zunächst nicht ins Rollen

Danach kamen die Comets besser ins Spiel. Die ersten richtig gelungenen offensiven Spielzüge mündeten im Touchdown-Pass von Smith auf Marcel Schade, auch die Comets-Defense hielt anschließend Stand. Begünstigt von zwei Strafen gegen Ingolstadt ging es schnell Richtung Endzone, diesmal lief Smith selber zum Touchdown. Erstmals in der Partie gingen die Comets in Führung (14:13).

Der gute Lauf der Comets-Offensive setzte sich nach der Halbzeitpause fort. Smith brachte seine Pässe zielgenau zu seinen Receivern, mit einem 40-Yard-Pass fand der Comets-Spielmacher wieder Marcel Schade, der seinen zweiten Touchdown der Partie erzielte. Den Schwung aus dieser starken Phase ebbte aber auch schnell wieder ab. Ingolstadts Offensive kam zunächst durch einen Touchdown von Receiver Gabriel Boccella auf 19:21 heran.

Dexter Shea fängt zwei Interceptions für Ingolstadt

Auch wenn die Two-Point-Conversion misslang, das nächste Big Play legten erneut die Gastgeber nach. Shea fing seine zweite Interception, in deren Folge Chereminsky seine Mannschaft wieder in Führung brachte. Quarterback Weimer lief diesmal selbst zur Two-Point-Conversion in die Endzone.

Nun waren wieder Smith und seine Offensiv-Teamkollegen gefordert - und sie sollten liefern. Smith fand beim vierten Versuch Nate Stewart, den aktuell besten Receiver der GFL. Der 25-jährige US-Amerikaner erzielte seinen 23. Touchdown in dieser Saison. Einen ausgezeichneten Job machte dann die Comets-Defense, die Weimer zwei Mal zu Fall brachten. Besser hätte der Zeitpunkt nicht sein können - nach dem Punt kamen die Allgäuer wieder in Ballbesitz.

Die Szene der Partie war der Touchdown durch Thomas Campbell

Fünf Minuten waren noch zu spielen, als sich die Comets sich für das Ausspielen des vierten Versuchs entschieden. Receiver Ahsan Moore schaffte es zwar nicht, ein neues First Down zu holen - aber nach einem Foul gegen Smith blieben die Comets dennoch in Ballbesitz.

Es war die vorentscheidende Szene in dieser Partie, denn im folgenden Spielzug lief Runningback Thomas Campbell zum 35:27 in die Endzone. Zittern mussten die Comets zwar noch, als Ingolstadt in den letzten eineinhalb Minuten vor der Comets-Endzone auftauchte. Aber die Pässe in die Endzone kamen nicht an, damit war der neunte Saisonerfolg perfekt.

Allgäu Comets treffen in den Play-offs auf die Braunschweig Lions

Wie wichtig der Auswärtssieg für die Comets war, zeigt der Blick auf das Spiel zwischen GFL-Süd-Meister Schwäbisch Hall Unicorns und den Saarland Hurricanes. Das Spiel wurde eineinhalb Stunden vor der Comets-Partie angepfiffen.

Die Saarländer, direkter Konkurrent der Allgäuer im Kampf um Platz zwei, hatten schon zur Halbzeit gegen die favorisierten Unicorns mit 30:7 geführt und erhöhten letztlich mit dem 36:30-Erfolg den Druck auf die Comets. Durch den Erfolg bei den Dukes sicherten sich aber die Allgäu Comets den zweiten Platz - und damit auch das erste Playoff-Heimspiel seit 2015. Dort warten am 23. oder 24. September die New Yorker Lions Braunschweig auf die Kometen.

Statistik: Ingolstadt Dukes - Allgäu Comets 27:35 (6:0, 7:14, 14:7, 0:14)

6:0 Chereminsky (Ponader vergibt Extrapunkt), 13:0 Beyrich (Extrapunkt Ponader), 13:7 Schade (Extrapunkt Schade), 13:14 Smith (Extrapunkt Schade), 13:21 Schade (Extrapunkt Schade), 19:21 Boccella (Two-Point-Conversion nicht erfolgreich), 27:21 Chereminsky (Two-Point-Conversion Weimer), 27:28 Stewart (Extrapunkt Schade), 27:35 Campbell (Extrapunkt Schade)

Die aktuellen GFL-Ergebnisse

Der letzte Spieltag der regulären Saison in der GFL Süd

Munich Cowboys - Ravensburg Razorbacks 16:13

Ssaarland Hurricanes - Schwäbisch Hall Unicorns 36:30

Ingolstadt Dukes - Allgäu Comets 27:35

Marburg Mercenaries - Straubing Spiders (Sonntag, 15 Uhr)

Der letzte Spieltag der regulären Saison in der GFL Nord

Dresden Monarchs - Paderborn Dophins 50:14

Potsdam Royals - Berlin Adler 40:6

New Yorker Lions Braunschweig - Kiel Baltic Hurricanes (Sonntag, 15 Uhr)

