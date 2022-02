Allgäuer Football-Fans fiebern dem Super Bowl in Los Angeles entgegen. Was Trainer und Spieler der Allgäu Comets zum Abschied von Tom Brady sagen.

12.02.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Ein Super Bowl ohne Tom Brady? Eigentlich fast unvorstellbar. Der 44-jährige Quarterback gehörte in den vergangenen 20 Jahren quasi zum Inventar des Endspiels in der amerikanischen Profi-Football-Liga NFL. Der Kalifornier gewann sechs Super-Bowl-Endspiele mit den New England Patriots und war einmal mit den Tampa Bay Buccaneers erfolgreich.