Allgäu Comets stehen vor einem echten Härtetest

Allgäu Comets müssen bei den Schwäbisch Hall Unicorns ran. Dabei dürfte besonders auf die Defense der Allgäuer viel Arbeit zukommen.

17.06.2022 | Stand: 16:15 Uhr

Für die Allgäu Comets steht am Wochenende der erste richtige Härtetest der Saison 2022 an. Die Mannschaft von Headcoach Elias Gniffke spielt am Samstag (17 Uhr) bei den Schwäbisch Hall Unicorns.

Die Gastgeber sind mit drei Siegen aus drei Spielen in die Saison gestartet, zuletzt feierten die Unicorns einen 41:13-Erfolg gegen Aufsteiger Straubing Spiders. Der Seriensieger der Südstaffel geht als Favorit in das Spiel gegen die Comets, wenngleich die Allgäuer beim ersten Saisonsieg gegen Ravensburg (48:20) eine ansteigende Form gezeigt haben.

Allgäu Comets haben mit Schwäbisch Hall auch gute Erfahrungen gemacht

Zudem haben die Comets beim Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison bewiesen, dass sie phasenweise mit dem deutschen Vizemeister mithalten können und dabei auch mit ihrer Offense für Schwierigkeiten in der Unicorns-Defense sorgen können. Und die Allgäuer sind auch das letzte Team, dem in der regulären Saison ein Sieg gegen Schwäbisch Hall gelang (2015, 34:28). „Respekt ja, Angst nein“, so lautet die Devise Gniffkes vor dem Duell am Samstag.

Defense um Mario Wokocha ist gefordert

Viel Arbeit wird auf die Defensive Line der Comets zukommen, die sich gegen Ravensburg stark präsentiert hat. Besonders Neuzugang Mario Wokocha brillierte und steuerte sogar einen Touchdown bei. Bei den Gastgebern steht Tight End Moritz Böhringer (NFL-Draft 2016, aber ohne Pflichtspiel-Einsatz für die Minnesota Vikings) wieder im Kader. „Wir werden auf jede Herausforderung der Unicorns die richtige Antwort in unserem Konzept haben“, sagt Gniffke. „Entscheidend ist, dass die Mannschaft konzentriert und motiviert in die Partie geht.“

