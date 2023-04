Das ist der neue Quarterback der Allgäu Comets

Der neue Quarterback der Allgäu Comets ist US-Amerikaner und spielte zuletzt in Tschechien. In vielen Details ähnelt Javarian Smith seinem Vorgänger.

10.04.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Die Allgäu Comets haben ihren neuen Quarterback gefunden. Künftig übernimmt Javarian "Jay" Smith die Rolle des Spielmachers beim American Football-Team. Smith kommt von den Prag Black Panthers nach Kempten.

Mit der Verpflichtung Smiths fand eine lange und knifflige Suche von Cheftrainer Elias Gniffke und Sportdirektor Jörg Wienstruck ihr Ende. Bei den ersten Trainingseinheiten am Trainingsgelände am Bachtelweiher absolvierte Smith das erste Kennenlernen mit seinen neuen Teamkollegen. Gniffke sagt über seinen neuen Quarterback: „Javarian ist als Spieler ein Komplettpaket. Er ist ein herausragender Athlet, eine große Führungsperson und ein echter Spielmacher. Wir sind uns sicher, mit diesem Spieler auf der Quarterback-Position unseren absoluten Wunschkandidaten gefunden zu haben und freuen uns in der kommenden Saison auf seine Vorstellungen, gerade vor den heimischen Fans im Illerstadion."

Javarian "Jay" Smith stammt aus dem US-Bundesstaat Michigan

Smith ist 26 Jahre alt und stammt aus Pontiac (US-Bundesstaat Michigan). Dort spielte er in der NCAA-Division II (zweite US-College-Liga) am Lake Erie College in Ohio und wies dabei eine Statistik von 221 erfolgreichen Pässe für insgesamt 3000 Yards in elf Spielen. In fünf dieser Partien warf er über 300 Yards, sein Rekordwert liegt bei 469 Yards in einem Spiel.

2022 wurde Smith von den Prague Black Panthers verpflichtet, die in der österreichischen ersten Football-Bundesliga AFL antreten. Von Gniffkes dortigen Trainerkollegen wurde der Quarterback für seinen "starken Charakter und seine Liebe zum Wettkampf" gelobt. In acht Spielen für Prag warf Smith für 28 Touchdowns mit insgesamt 2503 Yards und wurde zum wertvollsten Spieler („Most Valuable Player“) gewählt. Die Panthers landeten am Ende der Saison auf dem zweiten Platz der AFL und wurden erst im Halbfinale von den Vienna Vikings geschlagen.

So beschreibt Comets-Chefcoach Elias Gniffke seinen neuen Quarterback

Gniffke beschreibt den neuen Comets-Quarterback als "sehr agil". Smith habe einen starken und genauen Wurfarm. Zu seinen Stärken zählt Gniffke auch Pässe aus der Bewegung heraus. Das mache es für gegnerische Abwehrreihen noch schwieriger, sich auf den US-Amerikaner einzustellen. Dazu bringt Smith mit einer Größe von 1,85 Meter und einem Gewicht von 94 Kilo gute Maße für einen Quarterback mit.

Ex-Comet Kenyatte Allen spielt nun für Leipzig

In der vergangenen Saison war mit Kenyatte Allen ebenfalls ein US-Amerikaner auf der Position des Quarterbacks im Einsatz. Der 28-Jährige war in der GFL-Saison 2022 Bälle für 3342 Yards Raumgewinn und 43 Touchdowns bei vier Interceptions und machte mit 134 Laufversuchen für 244 Yards und sechs Touchdowns in zwölf GFL-Spielen auf sich aufmerksam. Ende vergangenen Jahres schloss sich Allen dem ELF-Klubs Leipzig Kings an.

Intensives Videostudium sieht auch Smith als wichtige Basis

Sein Nachfolger wurde im September 2022 vom in der XFL (unter der NFL angesiedelt) spielenden Team der Washington Defenders zum Probetraining eingeladen. Gniffke verbrachte vor Smiths Ankunft in Deutschland mehrere Stunden in Online-Sessions mit seinem Spielmacher, um mit ihm Playbook und Filmmaterial durchzusprechen. Neben dem praktischen Training sieht Smith die Videoanalyse als wichtige Grundlage.

„Ich bin dankbar für die Möglichkeit, für ein tolles Team wie die Allgäu Comets zu spielen", sagte Smith. "Ich freue mich auch auf die Stadt Kempten und will helfen, ein Team aufzubauen, das um die Meisterschaft mitspielen kann. Außerdem brenne ich darauf, in der German Football League zu spielen und zu zeigen, wozu wir als gesamte Mannschaft fähig sind." (mit pa)

