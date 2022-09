Spannung in den GFL-Play-offs: Allgäu Comets treffen auf Braunschweig

An die Braunschweig Lions haben die Allgäu Comets keine guten Erinnerungen. Am Samstag treffen sich beide Teams im Play-off-Viertelfinale der GFL wieder.

06.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Dem härtesten Brocken in den Play-offs sind die Allgäu Comets aus dem Weg gegangen. Durch den dritten Platz in der Süd-Staffel der German Football League (GFL) bleibt den Allgäuern das Duell mit den ungeschlagenen Potsdam Royals erspart.

Aber der Kontrahent im Viertelfinale – die New Yorker Lions Braunschweig – ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Die Niedersachsen wurden Zweiter in der Nord-Staffel (14:6-Punkte) und gehören ohnehin zu den erfolgreichsten Mannschaften in der GFL. Mit zwölf Titeln sind die Lions GFL-Rekordsieger. Zuletzt gewannen sie 2019 das Endspiel um den German Bowl (10:7-Sieg gegen die Schwäbisch Hall Unicorns), von 2013 bis 2016 und von 2005 bis 2008 holte Braunschweig den Titel sogar jeweils vier Mal in Serie.

GFL-Viertelfinale: Allgäu Comets treffen auf Braunschweig Lions

Hinzu kommt vor dem Viertelfinal-Duell am Samstag (20 Uhr) in Braunschweig, dass die Comets nicht die besten Erinnerungen an Spiele gegen die Lions haben. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Viertelfinale der Saison 2016, die Kometen unterlagen damals klar mit 6:30. Noch schmerzhafter war allerdings die Niederlage im Halbfinale ein Jahr zuvor, als sich Braunschweig mit 42:21 durchsetzte. „Da kommen natürlich Erinnerungen hoch“, sagt Defensive-Line-Spieler Johannes Wagner. „Natürlich nicht die besten, zumindest was das Ergebnis betrifft. Aber Braunschweig an sich war immer ein fairer Gegner, die Spiele dort waren immer eine coole Erfahrung.“

Allgäu Comets setzen auf junge Spieler

Bei den letzten Aufeinandertreffen zählte Wagner noch zu den Talenten im Comets-Kader, inzwischen gehört er mit seinen 27 Jahren zu den älteren Spielern im Defensivverbund. „Viele junge Spieler haben sich dieses Jahr weiterentwickelt. Wir haben ja einige Stammkräfte aus der vergangenen Saison verloren – da war es umso wichtiger, dass die Jungs schnell einen Schritt nach vorne machen.“ Auch deshalb ist Wagner optimistisch, was die Viertelfinal-Partie bei den Lions angeht. Das Spiel findet im Stadion von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig statt. „Das Stadion ist super, das Flutlicht erzeugt eine besondere Atmosphäre. Wir werden unsere Chancen bekommen“, ist sich der Comets-Verteidiger sicher.

Allgäu Comets fahren am Freitag mit dem Bus nach Braunschweig

Die American Footballer machen sich bereits am Freitag mit dem Bus auf den Weg nach Niedersachsen und übernachten dort. „Zum Glück, denn für die Busfahrt sind acht Stunden veranschlagt. Würden wir am Spieltag anreisen, könnte sich die Hälfte der Mannschaft kaum bewegen“, sagt Wagner schmunzelnd.

Die anderen drei Halbfinal-Teilnehmer werden in den Duellen Munich Cowboys gegen Cologne Crocodiles, Potsdam Royals gegen Straubing Spiders und Schwäbisch Hall Unicorns gegen Berlin Adler ermittelt. Gewinnen die Allgäuer in Braunschweig, treffen sie entweder auf Schwäbisch Hall/sport/sport-im-allgaeu/schwaebisch-hall-unicorns-stechen-allgaeu-comets-aus_arid-460696 oder Berlin. Das Endspiel um den German Bowl findet am 8. Oktober in Frankfurt statt.