Die Mischung macht's: Allgäu Rugby fiebert dem Saisonstart entgegen

Allgäu Rugby erwartet das Team der Studentenstadt Freimann II zum ersten Saisonspiel. In der Regionalliga mischen auch zwei Mannschaften aus Österreich mit.

16.09.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Mit dem Heimspiel gegen den SV Studentenstadt Freimann II startet Allgäu Rugby in die Regionalliga-Saison. Das Team aus Kempten erwartet die Gäste aus der Landeshauptstadt am Samstag (14.30 Uhr) im TVK-Sportpark am Aybühlweg.

Über die Sommerpause hinweg ist es Allgäu Rugby, einer Abteilung des TV Kempten, gelungen, einige neue Spieler für den Rugbysport zu begeistern. Trainer Rafael Übelhör kann daher in dieser Spielzeit mit einem größeren Kader und einem guten Mix aus erfahrenen Akteuren und aufstrebenden Talenten planen.

Allgäu Rugby trifft auch auf zwei Teams aus Österreich

Die vergangene Saison beendete das Rugby-Team aus Kempten auf dem sechsten Platz. Auch in dieser Spielzeit ist eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld – insgesamt spielen acht Mannschaften in der Regionalliga – das Ziel der Kemptener.

Mit einem Sieg im ersten Heimspiel soll die Grundlage dafür geschaffen werden. Aber die Spieler und Trainer Übelhör sind gewarnt, denn vergangene Saison gewannen die Gäste im TVK-Sportpark mit 21:14. Beim Rückspiel in München allerdings setzte sich Allgäu Rugby dann verdient mit 22:19 durch.

Neu in der Liga ist ein Rugby-Team aus Vorarlberg. Neben dem RC Innsbruck sind die Vorarlberger das zweite österreichische Team in der länderübergreifenden Regionalliga. Vergangene Saison schaffte die 2014 gegründete Mannschaft aus Weiler bei Rankweil den Aufstieg aus der Verbandsliga. Kurios: Der Weg zum Auswärtsspiel ins „Ländle“ (am 29. April 2023) ist für die Kemptener wesentlich kürzer als beispielsweise nach Regensburg oder nach Bad Reichenhall. (bor)

Lesen Sie auch