Favoriten triumphieren bei der Hitzeschlacht - So lief der 40. Allgäu-Triathlon

Bei der Jubiläumsausgabe des Allgäu-Triathlon trotzen 2800 Athleten den heißen Temperaturen. Superstar Patrick Lange triumphiert – ebenso wie zwei Platzhirsche.

21.08.2023 | Stand: 11:14 Uhr

Es war schon ein kurioses Bild am frühen Sonntagmorgen in Bühl. Um 7.30 Uhr zwängten sich an der Uferpromenade hunderte Ausdauerverrückte in ihre engen Neoprenanzüge, andere stärkten sich mit den letzten Powergels oder Bananen. Und der eine oder andere schwamm sich noch im Uferbereich des Alpsees warm, der mit 23,4 Grad eher einem kuschlig warmen Planschbecken glich. Schon da bahnte sich an: Der 40. Allgäu-Triathlon wird zur Hitzeschlacht. Die Außentemperatur stieg später gar über die 30-Grad-Marke.

