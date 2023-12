Allgäu-Triathlon gleich zwei Mal zum besten Triathlon Deutschlands gewählt

Der "Kult" räumt bei den Triathlon-Awards doppelt ab. Neben der Kurzdistanz ist das Rennen auch auf der Mitteldistanz deutsche Spitze - mit riesigem Vorsprung.

05.12.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Der Allgäu-Triathlon gehört erneut zu den beliebtesten Ausdauer-Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum. Bei den Triathlon-Awards 2023 in Langen bei Frankfurt räumte der „Kult“ am Alpsee gleich doppelt ab. In der Kategorie Sprint- und Kurzdistanz erhielt das Rennen in Immenstadt 20,5 Prozent der Stimmen. Und auch die Mitteldistanz wurde bei dem Online-Votingmit 27,4 Prozent der Stimmen auf Platz eins gewählt. Rang zwei, der Ironman 70.3 Kraichgau, bekam lediglich 10,3 Prozent der Stimmen.

Für die „Kult“-Organisatoren vom „808 project“ sind es nicht die erste Auszeichnungen. Bereits zum vierten Mal in Folge wurde die Mitteldistanz zum besten Rennen Deutschlands gewählt. Die Auszeichnung „Beste Kurzdistanz“ erhielten die Allgäuer nach der Premiere 2022 zum zweiten Mal.

Challenge Roth zur besten Langdistanz gewählt

Stellvertretend für die vielen hundert Helferinnen und Helfer nahmen die Orga-Leiter Marlon Wörndl und Paul Sauter die Auszeichnungen bei der „sailfish Night of the Year“ entgegen. Der Titel „Beste Langdistanz“ ging an die Challenge Roth.

Alle Ergebnisse der Abstimmung finden Sie hier.

