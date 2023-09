Ein Team gilt als Top-Favorit: Allgäuer Football-Fans fiebern dem NFL-Auftakt entgegen

Super-Bowl-Sieger Kansas City eröffnet die NFL-Saison gegen Detroit. Auch die Footballer der Allgäu Comets fiebern in den kommenden Monaten wieder mit.

06.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

157 Tage liegen zwischen dem Saisonauftakt in der amerikanischen National Football League (NFL) und dem Endspiel um den Super Bowl. In diesen fünf Monaten richten sich die Blicke der Football-Fans weltweit wieder auf die umsatzstärkste Sportliga der Welt. Auch hier in Deutschland setzt sich der NFL-Boom fort.

In dieser Saison finden zwei Spiele in Frankfurt statt, unter anderem kommt der amtierende Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs nach Deutschland. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes ist auch beim Saisonauftakt gegen die Detroit Lions um den deutschen Top-Receiver Amon-Ra St. Brown in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2.20 Uhr mitteleuropäische Zeit) im Einsatz. Auch die Footballer der Allgäu Comets blicken schon gespannt auf die kommende NFL-Saison.

Leon Hauber, 17 Jahre, Offensive Line, Comets U19 Den Spielen der Kansas City Chiefs fiebert Hauber besonders entgegen. „Ich freue mich besonders auf die explosive Kombination von Patrick Mahomes und Travis Kelce in der Offense“, sagt Hauber. Der Comets-Nachwuchsspieler rechnet auch damit, dass die Chiefs in das Endspiel um den Super Bowl 58 einziehen – und dort auf die San Francisco 49ers treffen. „Ich hätte mir auch gerne ein Spiel in Deutschland angeschaut, aber es war fast unmöglich, an Tickets zu kommen“, sagt der 17-Jährige.

Marco Seewald, 15 Jahre, Center, Comets U16 Mit den New Orleans Saints verbindet Marco Seewald ganz besondere Erinnerungen. „Ich war schon zwei Mal in New Orleans und habe dort auch mein erstes Football-Spiel gesehen“, sagt der 15-Jährige. Dementsprechend drückt er dem Team aus Louisiana auch die Daumen, wenn es um den Einzug ins Endspiel geht. „Ich würde mir wünschen, dass die Seattle Seahawks gegen die Saints um den Super Bowl spielen“, sagt Seewald, der die NFL-Spiele an den kommenden Wochenenden eifrig am Fernseher verfolgen wird.

Matteo Acquadro, 21 Jahre, Offensive Line, GFL-Team Besonders gespannt ist Matteo Acquadro auf die Entwicklung der Detroit Lions. „Sie haben es geschafft, das Team umzubauen und haben gegen Ende der letzten Saison schon die ersten Früchte geerntet. Vielleicht gelingt ihnen dieses Jahr der erste Play-off-Einzug seit 2016“, sagt der 21-Jährige. Gespannt ist er auch, ob junge Spieler wie Quarterback Brock Purdy (San Francisco) oder die Runningbacks Kenneth Walker (Seattle) und Rachaad White (Tampa Bay Buccaneers) ihr Potenzial weiter entfalten können. Acquadro selbst ist seit 2015 Fan der Buccaneers und war auch vergangenes Jahr als Zuschauer in der Allianz-Arena, als das Team – damals noch mit Superstar Tom Brady – die Seahawks mit 21:16 bezwang. „Die Atmosphäre und das ganze Spektakel drumherum waren super“, erzählt Acquadro.

Cassandra Bürger, 33 Jahre, Line-backer, Comets Ladies In der Gunst von Cassandra Bürger stehen die New England Patriots ganz weit oben. „Ich mochte das Team schon immer und bin gespannt, wie sich im Vergleich zur letzten Saison weiterentwickeln“, sagt die 33-Jährige von den Comets-Ladies. Ob es für den Einzug ins Endspiel reicht? „Toll wäre das Duell Patriots gegen Seahawks, realistischer ist die Partie Chiefs gegen Seahawks“, sagt Bürger, die gerne zu einem der Spiele nach Frankfurt gefahren wäre. „Da hätte ich die Patriots live gesehen. Aber so verfolge ich die Partien am Fernseher – bis auf ein paar, auf die ich wegen der Arbeit verzichten muss“, sagt Bürger.

Jonathan Zinnecker, 23 Jahre, Defensive End, GFL-Team Als Defense-Spieler achtet Jonathan Zinnecker besonders auf die Auftritte von Aaron Donald (Los Angeles Rams), Myles Garrett (Cleveland Browns) und Nick Bosa (San Francisco). „Sie haben die gleiche Position wie ich und gehören zu den dominantesten und erfolgreichsten Spielern“, sagt Zinnecker. Einen Favoriten sieht der 23-Jährige in der kommenden Saison nicht, rechnet aber mit dem Finaleinzug der Chiefs sowie der Los Angeles Rams. „Wenn ich Karten für ein Spiel in Frankfurt oder London bekommen hätte, wäre ich sofort hin“, sagt Zinnecker. Die meisten NFL-Spiele verfolgt er zuhause, oft auch mit Kumpels. „Meistens jedoch nur die frühen Spiele. Bei den späteren Anstoßzeiten reicht es nur, wenn ich am nächsten Tag frei habe“, meint Zinnecker.

NFL im Stream oder im TV: Darauf sollten Football-Fans achten

Von Pro7 zu RTL Die deutschen Fans der National Football League (NFL) müssen zur neuen Saison ihre TV-Gewohnheiten etwas umstellen. Seit 2012 hatte die ProSiebenSat1-Mediengruppe die Spiele der größten Football-Liga der Welt im Free-TV übertragen, ab dieser Spielzeit liegen die Rechte für mindestens fünf Jahre bei der RTL-Gruppe.

80 Spiele live In der Saison 2023/2024, die mit dem Finale um den Super Bowl am 11. Februar 2024 ihren Höhepunkt hat, sind rund 80 Live-Übertragungen geplant. Jeden Sonntag ist um 19 Uhr und um 22.25 Uhr jeweils ein Spiel auf RTL oder Nitro zu sehen – inklusive deutschem Kommentar mit den Experten um Patrick Esume oder Jan Stecker. Zusätzlich zeigt der Streamingdienst RTL+ eine dritte Partie.

Streams im Internet Ausgewählte Einzelspiele sowie die Konferenz (mit deutschem oder englischem Kommentator) am Sonntagabend überträgt der Streamingdienst DAZN. Sowohl bei RTL als auch bei DAZN, wo zudem der Gamepass mit allen Spielen exklusiv zu haben ist, sind die kompletten Play-offs und der Super Bowl zu sehen.