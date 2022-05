Allgäuer gewinnt mit dem Grün-Gold-Clubs Bremen Europameisterschaft in Wien

Sieg bei der EM im Formationstanz Latein: Wie sich Raban Bottke aus Weiler im A-Team des Grün-Gold-Clubs Bremen den dritten Titel holte.

29.05.2022 | Stand: 16:48 Uhr

Das Titel-Triple ist perfekt: Der Westallgäuer Raban Bottke ist Europameister im Formationstanz Latein. Bei der Europameisterschaft am Samstag in Wien siegte der 23-Jährige im A-Team des Grün-Gold-Clubs Bremen unter Leitung von Erfolgstrainer Roberto Albanese – nach souveränen Erfolgen bei der Deutschen Meisterschaft und der Weltmeisterschaft Ende 2021. Nebenbei erreichte Bottkes Mannschaft im Frühjahr auch in der 1. Bundesliga den (gewohnten) ersten Platz.

Schwieriges Turnier mit schwieriger Vorbereitung

„Mega zufrieden“ war der 23-jährige Allgäuer nach dem EM-Finale. „Das war ein sehr schwieriges Turnier mit einer sehr schwierigen Vorbereitung“, erzählt Bottke: „Die Saison war extrem lang, wir hatten dazwischen nicht wirklich Pausen, wo wir uns mal erholen konnten. Das war schon ein Schlauch.“ Sich für die EM noch einmal voll zu motivieren, sei entsprechend schwer gewesen. Der GGC ging in Wien nach bisher vier EM-Erfolgen mit seiner WM-Choreogafie „Emozioni“ als Titelverteidiger auf die Fläche: „Da mussten und wollten wir eine outstanding Leistung abliefern, weil das auch jeder von uns erwartet hat“, sagt Bottke.

Russische Konkurrenz fehlt – dafür dreht der Gastgeber auf

Letztmals zuvor hatte die EM 2018 in Polen stattgefunden, damals waren noch 13 Formationen am Start. Dieses Mal waren es mit acht so wenige wie nie: Mehrere Teams traten pandemie-geschwächt nicht an. Die starken russischen Profi-Mannschaften – sonst die härtesten Konkurrenten des Amateur-Teams aus Bremen - waren wegen des Ukraine-Kriegs zwar ausgeschlossen. Dafür witterte der Gastgeber seine Chance auf einen Spitzenplatz und drehte voll auf: Der HSV Zwölfaxing (bei Wien) nutzte mit einer mitreißenden Performance den Heimvorteil vor 600 Zuschauern, bot den Bremern beeindruckend Paroli und wurde letztlich verdient Zweiter, gefolgt von der TSG Bremerhaven und dem zweiten österreichischen Team Sportunion FCP Perchtoldsdorf.

Sportliche Höchstleistung mit vollem Risiko

Das Bremer Team mit dem Allgäuer mittendrin ließ sich nicht beirren und lieferte ein fehlerfreies Turnier ab. Getanzt werden bei nationalen und internationalen Turnieren in Vor-, Zwischen- und Finalrunde Choreografien mit Elementen aus den fünf Lateintänzen Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble und Jive. Bewertet werden vier Kriterien mit maximal zehn Punkten: die Bewegung aller Tänzer im Rhythmus und Takt der Musik; die tänzerische Leistung der Formation; die Ausführung der Choreografie (Präzision in Linienführung, Bildern und Abständen, Flächenaufteilung und -nutzung) sowie die Durchgängigkeit und Charakteristik der Bewegungsabläufe. Das bedeutet für die acht Paare jeder Mannschaft drei Mal sechs Minuten sportliche Höchstleistung mit voller Konzentration und vollem Risiko.

„Keinen Zweifel daran gelassen, dass das unser Titel ist“

Das A-Team lief bei der EM in allen drei Durchgängen wie eine Maschine bis in technisch anspruchsvollste Highlights: Beispielsweise beim „Wander-Roundabout“, hier läuft die Dame an einem Arm hängend in der Hocke um den sich drehenden und im Raum bewegenden Herrn und wird zwischendurch noch bei „Bodenwischern“ herumgeschleudert – das Ganze in extrem engen Abständen zwischen den Paaren und wechselnden Formationsbildern. Oder beim Potstirrer, einer Bodenpirouette, bei denen die Dame auf einem angewinkelten Bein bis zu 18 Mal um die eigene Achse dreht. Die Bremer machen das in enormem Tempo. Im EM-Finale hielten sie dabei dennoch perfekt Linien und Synchronität und erreichten am Ende 36,56 von 40 möglichen Punkten: „Wir haben von Runde zu Runde eine konstante Leistung gezeigt, keinen Zweifel daran gelassen, dass das unser Titel ist“, sagte Raban Bottke nach dem Sieg.

Vor Millionenpublikum in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“

Der 23-Jährige hatte bereits mit dem B-Team des GGC Bundesliga- und DM-Erfahrung gesammelt – zuletzt als Kapitän. Im Februar 2021 wurde er schließlich ins A-Team berufen. Nur wenige Wochen später trat er mit ihm vor Millionenpublikum in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ auf - der öffentliche Auftritt war wichtig für die Tänzer, die zu dieser Zeit coronabedingt keine Wettkampfpraxis sammeln konnten. Im November gewann das A-Team mit dem Westallgäuer die Deutsche Meisterschaft in Bremerhaven – im Dezember die Weltmeisterschaft vor heimischem Publikum.

Jetzt kurz durchschnaufen – und dann wieder Titel verteidigen

Die nächsten Ziele? Erst mal in einer kurzen Sommerpause etwas runterfahren und durchschnaufen, bevor die Vorbereitung für die nächsten internationalen Turniere beginnt: 15 bis 20 Stunden pro Woche trainieren die Tänzer, in der heißen Phase vor Wettkämpfen werden es 30 bis 40 Stunden sein – alles neben Beruf, Studium oder Ausbildung. Im November steht bei der DM in Bremen die Titelverteidigung an, im Dezember bei der WM – wieder in Wien.