Start am 6. Mai: Allgäuer Golfserie geht wieder los

Über 350 Golfer haben im Jahr 2022 an der Autohaus Allgäu Golf Trophy teilgenommen. Am Wochenende startet die Allgäuer Golfserie in ihre zweite Spielzeit.

03.05.2023 | Stand: 14:28 Uhr

Allgäuer Golfserie geht wieder los Über 350 Golfer haben im Jahr 2022 an der Autohaus Allgäu Golf Trophy teilgenommen. Sechs Klassensieger gewannen dabei eine einwöchige Golfreise in die Türkei. Am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Mai, startet die Allgäuer Golfserie in ihre zweite Spielzeit. Mindestens an drei von zwölf Qualifikationsturnieren müssen Golfer teilnehmen, um eine Chance in der Gesamtwertung der sechs Handicap-Klassen zu haben. Hinter der Trophy stecken die Oberstdorfer Michael Fischer und Martin Eulgem. Sie sind auch die Köpfe der inzwischen schon legendären Vierplätzetournee. „Wer öfter spielt, hat bessere Chancen“, erklärt Organisator Eulgem.

So qualifizieren sich die Sieger für das Deutschlandfinale

Weiter meint er: „Wir wollen die Golfer im und rund ums Allgäu animieren, Turniere auf möglichst vielen tollen Plätzen in unserer Region zu spielen.“ Sämtliche Turniere der Autohaus Allgäu Golf Trophy gehören gleichzeitig zur Qualifikation für die World Amateur Golf Championship (WAGC). Dabei reicht einmal ein Platz unter den besten Drei in der jeweiligen Klasse, um sich fürs Semifinale zu qualifizieren, von denen eines am 10. September im Allgäuer Golf- und Landclub Ottobeuren ausgetragen wird. Im Deutschlandfinale qualifizieren sich die Klassensieger dann für das Team Deutschland, das Anfang November beim Weltfinale auf Phuket/Thailand antritt.

Termine der Autohaus Allgäu Golf Troph