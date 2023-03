Stefan Salger verabschiedet sich im Sommer von den Eulen

Handball-Profi Stefan Salger verlässt Zweitligist Ludwigshafen im Sommer. Wohin es den 26-jährigen Oberstaufner zieht.

02.03.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Handball-Profi Stefan Salger nimmt ab Sommer eine neue Herausforderung an. Der 26-Jährige wechselt vom Zweitligisten Eulen Ludwigshafen zum Ligakonkurrenten TV Großwallstadt. Bei den Unterfranken unterschrieb Salger einen Vertrag bis 2025.

Wie sein künftiger Verein Bekannt gab, soll Salger den ehemaligen Bundesligisten Großwallstadt auf der rechten Rückraumposition verstärken und vor allem in der Abwehr auf dieser Halbposition eingesetzt werden. Wegen seiner Körpergröße (2,07 Meter) ist der Oberstaufner auch als Innenblockspieler vorgesehen. „Ich freue mich sehr darauf, den neuen Abschnitt meiner Karriere in einem so traditionsreichen Verein wie dem TV Großwallstadt starten zu dürfen“, sagte Salger.

Bei der MT Melsungen sammelte Salger Bundesliga-Erfahrungen

In der Zweitliga-Saison 2021/2022 war Salger mit über 160 Toren einer der gefährlichsten Spieler der Liga. Erfahrungen in der höchsten deutschen Spielklasse sammelte Salger zuvor bei der MT Melsungen, für die er von 2019 bis 2021 auflief. Zu Beginn seiner Handball-Karriere lief Salger für seinen Heimatverein TSV Oberstaufen, die SG Kempten-Kottern und den TV Immenstadt auf.

Auch für die U21-Nationalmannschaft lief der Oberstaufner auf

Für die deutsche U-21-Nationalmannschaft bestritt Salger 28 Spiele bestritten. 2017 nahm er an der U21-Weltmeisterschaft in Algerien teil.