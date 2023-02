Thannheimer und Mach nutzen den Heimvorteil

Wendelin Thannheimer und David Mach ragen beim Continental-Cup in Oberstdorf heraus. Starke Leistungen zeigt aber auch ein norwegischer Kombinierer.

28.02.2023 | Stand: 16:11 Uhr

Nicht nur bei der Nordischen Ski-WM in Planica gab es am vergangenen Wochenende für Oberstdorfer Aktive Medaillen. Auch Wendelin Thannheimer durfte sich über Silber freuen im Continental-Cup der Nordischen Kombinierer, der in Oberstdorf stattfand. David Mach vom TSV Buchenberg sorgte mit Platz drei ebenfalls für einen Allgäuer Erfolg. Terence Weber, der für die WM in Planica als Ersatzmann gegenüber Jakob Lange zurückstehen musste, machte es sogar noch besser und holte sich einmal den Sieg und am anderen Tag den Silberrang.

Wendelin Thannheimer wird Zweiter hinter Einar Luuras Oftebro

Unter erschwerten Bedingungen fand dieser letzte hochrangige Wettbewerb der Saison in Oberstdorf statt. Zunächst hatte es so sehr geregnet, dass die Anlaufspur der Großschanze zu nass wurde und der Sprungwettbewerb verschoben werden musste. Sieger wurde dann Einar Luuras Oftebro vor Terence Weber und Manuel Einkemmer aus Österreich.

Am zweiten Tag sorgte Wendelin Thannheimer für die Silbermedaille. Auch er musste sich nur Oftebro geschlagen geben. Mit Espen Björnstad errang ein weiterer Norweger das Podest.

David Mach wurde Dritter beim Continental-Cup in Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert

Der dritte Wettkampftag war dann wieder geprägt von Wetterkapriolen. Für ein Springen von der Großschanze wehte der Wind viel zu stark und nach zweimaliger Verschiebung wurde dann der Provisorischer Wertungsdurchgang vom Vortag in die Wertung genommen. Am Ende behauptete sich erneut Terence Weber (SSV Geyer) vor Manuel Einkemmer (Österreich) und David Mach (TSV Buchenberg).