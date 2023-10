Allgäuer Spitzenläufer starten Weltrekordversuch im Kemptener Illerstadion

Im Kemptener Illerstadion bewegt sich wieder was: Die Fußballer des FC Kempten haben ihre Heimspielstätte zurück (das Foto entstand am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Jetzendorf), bei der Einweihung der Tartanbahn am Wochenende stehen nun die Ausdauersportler im Fokus.