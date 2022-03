Zwischen Saharastaub und Weitenjagd: Letzte Vorbereitungen zum Skiflug-Weltcup in Oberstdorf laufen

Letzte Vorbereitungen vor dem Skiflug-Weltcup in Oberstdorf. Mehrmals täglich wird mit einem Pistenbully, der an einer Seilwinde nach oben gezogen wird, der Aufsprunghügel präpariert. Das Foto entstand am Wochenende, bevor am Dienstag und Mittwoch feiner Saharastaub den weißen Schnee einfärbte.