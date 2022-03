Amberg weist Vorwürfe von ESC-Trainer Gosdeck vehement zurück

Drei Tage nach dem Spielabbruch geht der Trainer des ESC Kempten in die Offensive und klagt die Amberger Fans an. Das wiederum bringt den Chef des ERSC in Rage.

08.03.2022 | Stand: 20:01 Uhr

Immer weitere Kreise zieht der Abbruch der Eishockey-Partie zwischen dem ERSC Amberg und dem ESC Kempten in der Bayernliga-Aufstiegsrunde am vergangenen Freitag. Weil sich die Kemptener Mannschaft von den Unparteiischen extrem benachteiligt gefühlt hatte (bis zum Abbruch knapp 14 Minuten vor Spielende standen 28 Strafminuten für Kempten zu Buche, vier gegen Amberg), nahm Trainer Carsten Gosdeck seine Mannschaft aus Protest vom Eis. 3:6 lag sein Team da zurück, blieb nach einer kurzen Rücksprache aber in der Kabine und gab das Spiel verloren.