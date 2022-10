"ESV Kaufbeuren, schalalalalalalalala" - US-Eishockey-Podcast jubelt über Joker-Fans

Der bekannte Eishockey-Podcast "Spittin' Chiclets" hat ein Video von ESVK-Fans auf Instagram gepostet. Schon jetzt hat das virale Video 50.000 Likes.

24.10.2022 | Stand: 14:09 Uhr

Sportlich läuft es derzeit beim ESV Kaufbeuren. Vier Siege in Serie gab es zuletzt - die kürzliche Niederlage am Sonntag gegen die Kassel Huskies mal ausgeklammert (0:3). In der Tabelle grüßen die Joker aber noch immer von ganz oben.

Die Stimmung bei den Fans ist dementsprechend gut. Sie ist sogar so gut, dass selbst Anhänger der NHL (National Hockey League) - der nordamerikanischen Profilige und größten und renommiertesten Liga der Welt - beeindruckt sind und neidisch über den großen Teich nach Deutschland herübergucken.

Die Betreiber des bekannten amerikanischen Eishockeypodcasts "Spittin' Chiclets" sind an ein Video gelangt, das die Fankurve und die feiernden Spieler des ESVK nach dem Sieg gegen die Kassel Huskies (2:1) zeigt. "ESV Kaufbeuren, schalalalalalalalala" hallt es durch die Energie Schwaben Arena. Die Fans springen auf der Tribüne - die Spieler stehen in einer Reihe auf dem Eis und feiern mit ihrem Anhang. Das hat die beiden ehemaligen NHL-Spieler Paul "Biz Nasty" Bissonnette und Ryan Whitney, die den Podcast betreiben, offenbar begeistert. (Lesen Sie auch: Vierter Sieg in Serie - Der ESV Kaufbeuren gewinnt gegen die Ravensburger Towerstars mit 4:1)

ESV Kaufbeuren geht viral: Bekannter amerikanischer Eishockey-Podcast teilt Video auf Instagram

Sie haben das Video auf ihrem Instagram-Kanal "Spittin' Chiclets" veröffentlicht - über eine Million Follower hat der Podcast dort. Zu dem Post schrieben sie: "Hockey Fans in Germany are an absolute scene." Zu deutsch: "Hockeyfans in Deutschland sind ein absolutes Spektakel."

Fast 55.000 Menschen haben den Clip inzwischen geliked. Und hunderte haben den Beitrag kommentiert. Ein User schreibt, dass das auch in der NHL sobald wie möglich Usus sein sollte. (Hier finden Sie den Spielplan des ESV Kaufbeuren inklusive der Ergebnisse.)

Ein weiterer ist der Meinung, dass der Grund für die gute Stimmung die vielen Stehplätze seien. Und ein anderer würde die wenigen Tausend Anhänger des ESVK jederzeit gegen 18.000 stille Fans in der NHL eintauschen. Die Hockeyarenen in den USA sind deutlich größer als in Deutschland, doch ist die Stimmung dort meist nicht so gut.

Fangesänge oder gar organisierte Fanclubs, die in den Arenen für Stimmung sorgen, gibt es in Nordamerika kaum. Wer weiß, vielleicht sind die Fans des ESV Kaufbeuren der Anstoß, um die Fankultur in der NHL zu revolutionieren.

Und auch nach dem letzten Spiel gegen die Ravensburg Tower Stars war die Stimmung in der Energie Schwaben Arena bombastisch. (Video: mit freundlicher Genehmigung des ESVK)

