Ein Schwur in der Kabine weckt das Kämpferherz des FC Memmingen

Der Regionalliga-Aufsteiger zeigt gegen Schweinfurt eine gute Leistung, liegt aber lange 0:1 zurück. Erst die Entdeckung der Emotionalität sichert am Ende ein Remis.

27.08.2023 | Stand: 16:31 Uhr

Dieser FC Memmingen stellt seine Fans und Unterstützer auch in dieser Saison vor ganz schön viele Rätsel. Schlecht spielen und verlieren, gut spielen und gewinnen – das scheint dem Rückkehrer in die Fußball-Regionalliga, der schon in der vergangenen Saison zum FC Wankelmut mutierte (auswärts hui, zuhause pfui), irgendwie zu billig. Auch das Heimspiel am Freitag gegen den FC Schweinfurt hätte beinahe ins Memminger Kuriositätenkabinett eingereiht werden können. Kapitän Manuel Konrad sorgte in der Schlussphase mit dem 1:1 (0:1) aber doch noch für ein versöhnliches Ende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.