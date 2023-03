ESVK-Aus wirft gravierende Fragen auf

Einiges muss beim ESVK aufgearbeitet werden, meint AZ-Reporter Manuel Weis. Das gelte auch für das Auftreten abseits des Eises.

23.03.2023 | Stand: 13:02 Uhr

Für den ESV Kaufbeuren waren die DEL-2-Play-Offs 2023 eine Enttäuschung. Funktionäre und Mannschaft müssen die jüngsten Spiele genauso aufarbeiten wie so mancher Fan sein Auftreten in Social Media hinterfragen muss, wo zuletzt gegenüber dem Team vermehrt Respektlosigkeiten vorkamen. Wie es sein kann, dass das im Herbst so stark aufgetretene Team seit dem Jahreswechsel sukzessive abgebaut hat, bis es in der heißesten Phase des Jahres weit unter seinen Möglichkeiten spielte, gilt es zu analysieren.

