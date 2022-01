Die Streif wartet auf Andreas Sander

Andreas Sander spricht vor den legendären Abfahrts-Rennen in Kitzbühel über seine mentale und körperliche Verfassung - und über eine neue Kurssetzung.

20.01.2022 | Stand: 17:07 Uhr

Ein Rennen in Wengen hat Speedfahrer Andreas Sander ausgelassen. Dem 32-Jährige ging es darum, einfach mal abzuschalten, durchzuschnaufen. Sander, der in Burgberg wohnt, hat nach Ergebnissen, die nicht seinem Anspruch entsprechen, zwischenzeitlich kurz die Reißleine gezogen. Pünktlich zu den 82. Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel (Freitag 11.30/Sonntag 13.30 Uhr) ist der DSV-Athlet zurück, mit frischem Elan und neuer Zuversicht. An die Streif hat Sander sowieso beste Erinnerungen. Der Abfahrts-Vizeweltmeister von 2021 spricht über …

die Vorbereitung auf Kitzbühel : "Ich habe mich gut erholt, dann nochmal trainiert – sehr gut übrigens – und auch einige Läufe gemacht. Da habe ich gemerkt, dass sich ein kleines technisches Problem eingeschlichen hat. Aber das werden wir in den Griff bekommen. Jetzt schaue ich von Tag zu Tag, dass ich mich immer ein wenig steigere. Und dann bin ich am Renntag hoffentlich in der richtigen Verfassung."

das „verlorene Gefühl“: "Wenn man das erklären könnte, wäre es nicht passiert. Es gibt diese Phase, da passen die Ergebnisse nicht und dann fehlt das Selbstvertrauen, das ist der ein Faktor. Ich arbeite natürlich an allem. Es ging sehr schnell in diese eine Richtung, jetzt hoffe ich, geht es genauso schnell wieder in die andere. Das ist nun mal so im Sport."

Andreas Sander: Olympia in Peking rückt näher

mentale und körperliche Herausforderungen: "Also die Klassiker Bormio , Wengen und Kitzbühel hintereinander, die hatten wir ja schon immer. Früher war in Kitzbühel halt ein Super G vor der Abfahrt, in Wengen war es jedoch ein Renntag mehr, tatsächlich. Aber dafür arbeiten wir doch den ganzen Sommer. Ich versuche, so gut es geht zu regenerieren. Von daher ist das Körperliche in Ordnung. Ich glaube aber auch, das Corona mental etwas bei mir bewirkt. Man muss immer aufpassen, kann nicht so locker sein. Und je näher Olympia kommt, umso größer wird die Anspannung."