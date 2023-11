Allgäuer Fußball-Talent scheidet bei U17-WM aus

Die amerikanische U17-Nationalmannschaft scheitert im Achtelfinale an Deutschland. Wieso das Allgäuer Talent zuschauen musste.

21.11.2023 | Stand: 19:39 Uhr

Das Abenteuer U17-WM ist für Noahkai Banks beendet. Der 16-jährige Nachwuchsfußballer aus Dietmannsried unterlag mit der amerikanischen Nachwuchs-Nationalmannschaft am Dienstag im Achtelfinale dem deutschen Team mit 2:3 (1:2). Besonders bitter für Banks: Der Nachwuchsspieler des FC Augsburg verpasste das Duell gegen Deutschland wegen einer Sperre. In der Gruppenphase, in der die USA nur gegen Frankreich unterlagen, hatte der 1,93 Meter große Innenverteidiger zwei Gelbe Karten kassiert und durfte damit im Duell gegen den DFB-Nachwuchs nicht auflaufen. Während die US-Boys die Heimreise aus Indoniesen antreten, treffen die deutschen U17-Talente am Freitag (9.30 Uhr mitteleuropäische Zeit) auf Spanien.